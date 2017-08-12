Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 12.08:
$ 60.19
€ 70.75
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: зарплата Зидана по новому контракту с "Реалом" увеличится до €8 млн в год

Спорт
12 августа, 11:31 UTC+3 ТАСС

По информации издания, новое соглашение с французским специалистом будет рассчитано на три года

Поделиться
Материал из 1 страницы
Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан

© EPA/GEORGI LICOVSKI

ТАСС, 12 августа. Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан договорился о новом контракте с руководством мадридского футбольного клуба. Об этом сообщает испанская газета As.

По информации издания, соглашение будет рассчитано на три года. Годовая зарплата Зидана увеличится с €4,35 млн до 8 млн. Французский специалист также будет получать двойные премиальные при достижении определенных результатов. Текущий контракт 45-летнего тренера истекает по окончании сезона-2017/18.

Зидан возглавил "Реал" в январе 2016 года, он стал первым тренером в истории Лиги чемпионов, которому удалось два раза подряд привести команду к победе в турнире, также "Реал" дважды кряду смог выиграть Суперкубок УЕФА. В прошедшем сезоне мадридцы также выиграли национальный чемпионат и клубный чемпионат мира.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Испания
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Игроки "Спартака" Квинси Промес и Марио Пашалич (слева направо)
16
"Спартак" обыграл "Арсенал" в матче чемпионата России по футболу
14
Олимпийская сборная России по хоккею выиграла предсезонный турнир в Сочи
16
"Реал" победил "Манчестер Юнайтед" и второй раз подряд выиграл Суперкубок УЕФА
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Ситуация с ведущим "Пусть говорят" может проясниться 14 августа
2
Главком ВКС России пообещал вернуть порядок в Сирию
3
Создателя затонувшей в Дании подлодки обвинили в убийстве шведской журналистки
4
Зампред "Альтернативы для Германии" поддержал позицию лидера немецких либералов по Крыму
5
В ДТП на Шри-Ланке погибли двое россиян
6
Полицейский пострадал в ДТП с участием автомобиля ДПС на трассе М-4
7
Рамиль Гулиев: верю, что двухсотметровку можно пробежать за 18 секунд
Темы дня
Новости партнеров
Реклама