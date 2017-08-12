СМИ: зарплата Зидана по новому контракту с "Реалом" увеличится до €8 млн в год

ТАСС, 12 августа. Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан договорился о новом контракте с руководством мадридского футбольного клуба. Об этом сообщает испанская газета As.

По информации издания, соглашение будет рассчитано на три года. Годовая зарплата Зидана увеличится с €4,35 млн до 8 млн. Французский специалист также будет получать двойные премиальные при достижении определенных результатов. Текущий контракт 45-летнего тренера истекает по окончании сезона-2017/18.

Зидан возглавил "Реал" в январе 2016 года, он стал первым тренером в истории Лиги чемпионов, которому удалось два раза подряд привести команду к победе в турнире, также "Реал" дважды кряду смог выиграть Суперкубок УЕФА. В прошедшем сезоне мадридцы также выиграли национальный чемпионат и клубный чемпионат мира.