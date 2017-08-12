Турецкий бегун Гулиев желает сборной России скорее вернуться на международные старты

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ЛОНДОН, 12 августа. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Чемпион мира 2017 года в беге на 200 метров Рамиль Гулиев, выступающий за сборную Турции, желает, чтобы сборная России как можно быстрее вернулась на международные соревнования. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.
В четверг Гулиев впервые в карьере стал чемпионом мира, показав на дистанции 200 метров результат 20,09 секунды.
"Я знаком со многими российскими спортсменами, уже здесь мне удалось пообщаться с Марией Ласицкене и Сергеем Шубенковым, - сказал Гулиев. - Конечно, очень жалко, что вся эта ситуация происходит, мне очень жаль самих атлетов, я сам был вынужден пропустить три года, когда менял спортивное гражданство, поэтому понимаю чувства российских коллег. Очень хочу, чтобы все они выступали, но они оказались в очень сложной ситуации, это политика. Я желаю, чтобы сборная России как можно быстрее вернулась на международные соревнования".
На чемпионате мира в Лондоне стартовали 19 российских спортсменов. Они выступают в нейтральном статусе, поскольку Международная ассоциация легкоатлетических федераций приостановила членство Всероссийской федерации легкой атлетики в организации.
Чемпионат мира в Лондоне завершится 13 августа.