Десятиборец Шкуренев снялся с ЧМ после падения в беге на 110 м с барьерами

ЛОНДОН, 12 августа. /ТАСС/. Российский десятиборец Илья Шкуренев, выступающий под нейтральным флагом, снялся с соревнований чемпионата мира после падения в беге на 110 м с барьерами. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель нейтральных спортсменов на ЧМ-2017 Елена Орлова.

Шкуренев получил травму во время забега, не смог финишировать и принял решение сняться с соревнований. По итогам пяти дисциплин россиянин занимал девятое место, набрав 4223 очка.

"Шкуренев снялся с соревнований, - сказала Орлова. - Сейчас мы находимся у врача".

На чемпионате мира в Лондоне стартовали 19 российских спортсменов. Они выступают в нейтральном статусе, поскольку Международная ассоциация легкоатлетических федераций приостановила членство Всероссийской федерации легкой атлетики в организации.

Чемпионат мира завершится 13 августа.