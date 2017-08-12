Соперник российского бойца Сафарова бразилец де Лима провалил допинг-тест

МОСКВА, 12 августа. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Соперник российского бойца смешанного стиля (ММА) Сапарбека Сафарова бразилец Маркос Рожерио де Лима провалил допинг-тест, Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) ищет нового соперника россиянину. Об этом ТАСС сообщил менеджер Сафарова Ризван Магомедов.

"Только вчера узнали об этом. Ищут замену", - сказал Магомедов.

Поединок Сафаров - де Лима был запланирован на 2 сентября на шоу в Роттердаме, которое возглавит бой между россиянином Александром Волковым и представителем Нидерландов Штефаном Штруве.

В активе де Лимы 15 побед и пять поражений в ММА. На счету Сафарова восемь побед и одно поражение.