В "Лужниках" проходит праздник, посвященный Всероссийскому дню физкультурника

В "Лужниках" проходит праздник, посвященный Всероссийскому дню физкультурникаСпорт 12 августа, 14:14
Меркель выступила против полного запрета на дизельные автомобилиЭкономика и бизнес 12 августа, 14:04
Фестиваль авиации в парке "Патриот". ВидеотрансляцияАрмия и ОПК 12 августа, 14:00
Бывший абсолютный чемпион мира Холифилд дебютирует в качестве промоутера 9 сентября в СШАСпорт 12 августа, 13:41
Тренер: отсутствие личного врача на ЧМ могло стать причиной травмы десятиборца ШкуреневаСпорт 12 августа, 13:19
Слуцкий: обвинения СССР в развязывании Второй мировой войны - верх политического цинизмаПолитика 12 августа, 13:17
Десятиборец Шкуренев снялся с ЧМ после падения в беге на 110 м с барьерамиСпорт 12 августа, 13:11
Серебряный призер ОИ Коблова вошла в состав сборной России по вольной борьбе на ЧМСпорт 12 августа, 13:08
ХК "Динамо" надеется приобрести пятого легионера в ближайшее времяСпорт 12 августа, 12:49
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Физкультурно-спортивный праздник, посвященный Всероссийскому дню физкультурника и Дню строителя, проходит в московских "Лужниках". Об этом передает корреспондент ТАСС с места событий.
В торжественной церемонии открытия, проходившей в "Северном спортивном ядре", принял участие заместитель мэра Москвы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин, который отметил, что участники соревнований станут победителями независимо от достигнутых результатов. "Хочу поблагодарить всех, кто пришел на этот праздник. Неважно, в каких соревнованиях вы принимаете участие, неважно, какое место вы займете. Намного важнее, что вы одержали победу над собой, вы пришли сегодня заниматься спортом, заниматься здоровьем. Главная победа уже достигнута", - заявил он.
В рамках спортивного праздника запланировано выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне", соревнования по легкой атлетике, волейболу, мини-футболу, дартсу, шахматам, теннису, гиревому спорту, армспорту, перетягиванию каната, настольному теннису и другим видам спорта.
Также проходят финальные соревнования Спартакиады трудящихся города Москвы по игровым и индивидуальным видам спорта. В них примут участие команды физкультурников и спортсменов коллективов физической культуры, строителей, спортивных клубов предприятий, учреждений и организаций города. Спортивные мероприятия в столице будут также посвящены отмечаемому в эти выходные Дню строителя.
Всего в Москве в рамках празднования Всероссийского дня физкультурника и Дня строителя будет проведено более 50 городских и окружных спортивно-массовых мероприятий, включая мероприятия в парках и на спортивных площадках.
День физкультурника отмечался в СССР с 1939 года, с 1980 года праздник приходится на вторую субботу августа.