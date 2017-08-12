Хоккеист "Динамо" Анисин восстановится к концу сентября, Казионов - через два-три дня

НОВОГОРСК /Московская область/, 12 августа. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Хоккеист "Динамо" Михаил Анисин пропустит около месяца из-за травмы плеча, другой форвард московского клуба Дмитрий Казионов вернется в строй в течение нескольких дней. Об этом ТАСС сообщил главный тренер бело-голубых Владимир Воробьев.

Накануне в ходе товарищеского матча с хабаровским "Амуром" у "Динамо" травму получил центрфорвард первого звена Дмитрий Казионов. Ранее, в первой контрольной игре между клубами, повреждение получил еще один нападающий бело-голубых Михаил Анисин.

"У Казинова повреждение руки, но через 2-3 дня он восстановится. У Анисина более серьезная травма плеча. Он пропустит около месяца и сможет помочь нам в конце сентября", - сообщил Воробьев.

Также специалист рассказал о сроках восстановления форвардов Игоря Игнатушкина и Ивана Игумнова. "Думаю, что Игнатушкин уже будет играть на Кубке мэра. Игумнов пропустит несколько месяцев. Думаю, что не больше двух", - рассказал специалист.

Московское "Динамо" примет участие в Кубке мэра, который пройдет в Москве с 15 по 18 августа. В турнире сыграют столичные "Спартак", ЦСКА, а также подмосковный "Витязь".