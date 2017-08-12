Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 12.08:
$ 60.19
€ 70.75
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Хоккеист "Динамо" Анисин восстановится к концу сентября, Казионов - через два-три дня

Спорт
12 августа, 14:35 дата обновления: 12 августа, 14:37 UTC+3 НОВОГОРСК /Корр. ТАСС, Дмитрий Рачицкий

Казионов получил травму в ходе товарищеского матча с хабаровским "Амуром"

Поделиться
Материал из 1 страницы
Михаил Анисин

Михаил Анисин

© ТАСС/Валерий Шарифулин

НОВОГОРСК /Московская область/, 12 августа. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Хоккеист "Динамо" Михаил Анисин пропустит около месяца из-за травмы плеча, другой форвард московского клуба Дмитрий Казионов вернется в строй в течение нескольких дней. Об этом ТАСС сообщил главный тренер бело-голубых Владимир Воробьев.

Смотрите также

Главный тренер московского "Динамо" Воробьев отметил хорошую обстановку в хоккейном клубе

ХК "Динамо" надеется приобрести пятого легионера в ближайшее время

Хоккеист "Амура" Кузьмин отправлен в больницу после игры с "Динамо"

Накануне в ходе товарищеского матча с хабаровским "Амуром" у "Динамо" травму получил центрфорвард первого звена Дмитрий Казионов. Ранее, в первой контрольной игре между клубами, повреждение получил еще один нападающий бело-голубых Михаил Анисин.

"У Казинова повреждение руки, но через 2-3 дня он восстановится. У Анисина более серьезная травма плеча. Он пропустит около месяца и сможет помочь нам в конце сентября", - сообщил Воробьев.

Также специалист рассказал о сроках восстановления форвардов Игоря Игнатушкина и Ивана Игумнова. "Думаю, что Игнатушкин уже будет играть на Кубке мэра. Игумнов пропустит несколько месяцев. Думаю, что не больше двух", - рассказал специалист.

Московское "Динамо" примет участие в Кубке мэра, который пройдет в Москве с 15 по 18 августа. В турнире сыграют столичные "Спартак", ЦСКА, а также подмосковный "Витязь".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Игроки "Спартака" Квинси Промес и Марио Пашалич (слева направо)
16
"Спартак" обыграл "Арсенал" в матче чемпионата России по футболу
14
Олимпийская сборная России по хоккею выиграла предсезонный турнир в Сочи
16
"Реал" победил "Манчестер Юнайтед" и второй раз подряд выиграл Суперкубок УЕФА
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Меркель выступила против полного запрета на дизельные автомобили
2
Умер народный артист России Виктор Смирнов
3
Ситуация с ведущим "Пусть говорят" может проясниться 14 августа
4
Очередь из фур на российско-литовской границе за сутки увеличилась до 252 машин
5
СМИ: свыше 40 боевиков погибли при взрыве в лагере оппозиционеров в Сирии
6
Полицейский пострадал в ДТП с участием автомобиля ДПС на трассе М-4
7
Главком ВКС России пообещал вернуть порядок в Сирию
Темы дня
Новости партнеров
Реклама