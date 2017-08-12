Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 12.08:
$ 60.19
€ 70.75
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Сборная России по баскетболу победила команду Германии в товарищеском матче

Спорт
12 августа, 14:56 UTC+3 ТАСС

Самым результативным игроком матча стал центровой российской сборной Тимофей Мозгов

Поделиться
Материал из 1 страницы
Тимофей Мозгов

Тимофей Мозгов

© Роман Кручинин/ТАСС

ТАСС, 12 августа. Мужская сборная России по баскетболу обыграла команду Германии со счетом 89:60 в матче международного товарищеского турнира в Казани. Игры соревнований проходят на арене "Баскет-Холл".

Смотрите также

Российские баскетболисты обыграли венгров в товарищеском матче

Баскетболист сборной Испании Льюль пропустит чемпионат Европы из-за травмы

Швед из-за травмы пропустит турнир с участием сборной РФ по баскетболу в Казани

Самым результативным игроком матча стал центровой российской сборной Тимофей Мозгов, выступающий за клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Бруклин". Он набрал 15 очков и сделал пять подборов.

Ранее в рамках турнира российские баскетболисты обыграли венгров - 84:69. В заключительный день турнира 13 августа россияне сыграют с исландцами.

Соревнования являются очередным этапом подготовки команды России к чемпионату Европы, который пройдет с 31 августа по 17 сентября в Стамбуле, Хельсинки, Тель-Авиве и Клуж-Напоке (Румыния). Россияне проведут все матчи группового раунда в Стамбуле, где сыграют с командами Великобритании, Сербии, Латвии, Турции и Бельгии. Четыре лучшие команды из группы выйдут в плей-офф.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Игроки "Спартака" Квинси Промес и Марио Пашалич (слева направо)
16
"Спартак" обыграл "Арсенал" в матче чемпионата России по футболу
14
Олимпийская сборная России по хоккею выиграла предсезонный турнир в Сочи
16
"Реал" победил "Манчестер Юнайтед" и второй раз подряд выиграл Суперкубок УЕФА
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Меркель выступила против полного запрета на дизельные автомобили
2
Умер народный артист России Виктор Смирнов
3
Ситуация с ведущим "Пусть говорят" может проясниться 14 августа
4
Очередь из фур на российско-литовской границе за сутки увеличилась до 252 машин
5
СМИ: свыше 40 боевиков погибли при взрыве в лагере оппозиционеров в Сирии
6
Полицейский пострадал в ДТП с участием автомобиля ДПС на трассе М-4
7
Главком ВКС России пообещал вернуть порядок в Сирию
Темы дня
Новости партнеров
Реклама