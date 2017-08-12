Хоккеисты "Сибири" победили "Трактор" в матче Мемориала Ромазана

ТАСС, 12 августа. Новосибирская "Сибирь" обыграла челябинский "Трактор" в овертайме со счетом 2:1 в матче Мемориала Ромазана, который проходит в Магнитогорске.

В составе "Трактора" отличился Илья Зиновьев (60-я минута). За новосибирский клуб шайбы забросили Игорь Левицкий (3), Александр Шаров (64).

Позднее в субботу магнитогорский "Металлург" сыграет с пекинским "Куньлунем".

Турнир завершится 15 августа.