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Хоккеисты "Сибири" победили "Трактор" в матче Мемориала Ромазана

Спорт
12 августа, 15:41 UTC+3 ТАСС

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу новосибирского клуба

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ТАСС, 12 августа. Новосибирская "Сибирь" обыграла челябинский "Трактор" в овертайме со счетом 2:1 в матче Мемориала Ромазана, который проходит в Магнитогорске.

В составе "Трактора" отличился Илья Зиновьев (60-я минута). За новосибирский клуб шайбы забросили Игорь Левицкий (3), Александр Шаров (64).

Позднее в субботу магнитогорский "Металлург" сыграет с пекинским "Куньлунем".

Турнир завершится 15 августа.

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