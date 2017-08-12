ХК "Адмирал" обыграл "Барыс" в матче Кубка президента Казахстана

ТАСС, 12 августа. Владивостокский хоккейный клуб "Адмирал" одержал победу над астанинским "Барысом" со счетом 3:0 в заключительном матче Кубка президента Казахстана.

В составе победителей дублем отметился Николай Глухов (8, 60-я минуты), еще одну шайбу забросил Максим Кицын (24).

"Адмирал" благодаря победе над хозяевами турнира поднялся на второе место в таблице, набрав восемь очков в пяти матчах. "Барыс" занял третье место, также набрав 8 очков, по результату личной встречи.

Победителем турнира досрочно стал нижнекамский "Нефтехимик", набравший 11 очков.

Кубок президента Казахстана проводится с 2010 года. Четыре раза победителем турнира становился "Барыс", по разу - санкт-петербургский СКА, "Авангард" и новокузнецкий "Металлург".