Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 12.08:
$ 60.19
€ 70.75
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Более пяти тысяч человек приняли участие в Дне физкультурника в "Лужниках"

Спорт
12 августа, 17:11 UTC+3 ТАСС

Всего в Москве в рамках празднования Всероссийского дня физкультурника и Дня строителя прошло 250 городских, окружных и районных спортивно-массовых мероприятий

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 12 августа. Более пяти тысяч человек стали участниками физкультурно-спортивного праздника в олимпийском комплексе "Лужники", посвященного Дню физкультурника. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

В рамках праздника прошли соревнования по легкой атлетике, волейболу, мини-футболу, дартс, шахматам, теннису, гиревому спорту, армспорту, перетягиванию каната, настольному теннису и другим видам спорта. Все желающие могли выполнить нормативы Всероссийского физкультурно- спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" на специально оборудованных площадках.

Также в "Лужниках" прошли финальные соревнования Спартакиады трудящихся Москвы, в которых участвовали команды спортивных клубов, предприятий и учреждений столицы.

Всего в Москве в рамках празднования Всероссийского дня физкультурника и Дня строителя прошло 250 городских, окружных и районных спортивно-массовых мероприятий, включая мероприятия в парках и на спортивных площадках.

День физкультурника ежегодно отмечается с 1939 года, с 1980-го праздник приходится на вторую субботу августа.

Смотрите также

В "Лужниках" проходит праздник, посвященный Всероссийскому дню физкультурника

Власти Москвы намерены завершить благоустройство территории парка в "Лужниках" к сентябрю

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Игроки "Спартака" Квинси Промес и Марио Пашалич (слева направо)
16
"Спартак" обыграл "Арсенал" в матче чемпионата России по футболу
14
Олимпийская сборная России по хоккею выиграла предсезонный турнир в Сочи
16
"Реал" победил "Манчестер Юнайтед" и второй раз подряд выиграл Суперкубок УЕФА
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Умер народный артист России Виктор Смирнов
2
В России начнут готовить военных летчиц
3
Меркель выступила против полного запрета на дизельные автомобили
4
Тулеев вернулся в Кемерово после постоперационной реабилитации в Москве
5
Очередь из фур на российско-литовской границе за сутки увеличилась до 252 машин
6
Главком ВКС России пообещал вернуть порядок в Сирию
7
Коллекция одежды "Военторга" про Сирию стала самой популярной у гостей АрМИ под Москвой
Темы дня
Новости партнеров
Реклама