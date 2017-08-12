Более пяти тысяч человек приняли участие в Дне физкультурника в "Лужниках"

ТАСС, 12 августа. Более пяти тысяч человек стали участниками физкультурно-спортивного праздника в олимпийском комплексе "Лужники", посвященного Дню физкультурника. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

В рамках праздника прошли соревнования по легкой атлетике, волейболу, мини-футболу, дартс, шахматам, теннису, гиревому спорту, армспорту, перетягиванию каната, настольному теннису и другим видам спорта. Все желающие могли выполнить нормативы Всероссийского физкультурно- спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" на специально оборудованных площадках.

Также в "Лужниках" прошли финальные соревнования Спартакиады трудящихся Москвы, в которых участвовали команды спортивных клубов, предприятий и учреждений столицы.

Всего в Москве в рамках празднования Всероссийского дня физкультурника и Дня строителя прошло 250 городских, окружных и районных спортивно-массовых мероприятий, включая мероприятия в парках и на спортивных площадках.

День физкультурника ежегодно отмечается с 1939 года, с 1980-го праздник приходится на вторую субботу августа.