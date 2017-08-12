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"Зарядка со стражем порядка" прошла в столичном парке "Музеон" в День физкультурника.

Спорт
12 августа, 17:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, августа. /ТАСС

В акции участвовали воспитанники детских домов, школьники и студенты Московской финансово-юридической академии

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© Наталья Дмитрак

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Молодежная спортивная акция "Зарядка со стражем порядка" в третий раз прошла в субботу в парке "Музеон" в Москве.

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Как передает корр. ТАСС, в субботу на площадке перед Центральным домом художника зарядку для всех желающих провели спортсмены - сотрудники МВД. Упражнения сопровождались выступлениями представителей российской эстрады: солиста ВИА "Лейся, песня" Владимира Михайлова, Алисы Мон, Мити Фомина из группы "Hi-Fi" и других. В акции участвовали воспитанники детских домов, школьники, студенты Московской финансово-юридической академии (МФЮА) и прохожие. Желающим присоединиться к акции выдавали футболки с символикой "Зарядки со стражем порядка".

Как рассказал ТАСС ректор МФЮА и член Общественного совета МВД Алексей Забелин, акция, призванная пропагандировать спорт среди молодежи, проводится не только в Москве, но и по всей России. По его словам, аналогичные мероприятия проходят в десяти регионах: их организовали в Калининграде, Ярославле, Волгограде, Кирове и других. "Мы надеемся, что такие мероприятия будут проводиться каждый год. В них принимает участие все больше молодежи и детей", - добавил Забелин.

Председатель Российского союза молодежи Павел Красноруцкий отметил, что мероприятие приурочено ко Дню физкультурника, который отмечается во вторые выходные августа и совпадает в этом году с Днем молодежи. "Традиция проводить такие зарядки была заложена еще в советское время. Такие традиции нужно поддерживать, развивать и показывать, что зарядка - это модно и стильно", - сказал Красноруцкий.

"Мы хотим показать, что спорт - для людей любого возраста", - подчеркнул он.

"Зарядка со стражем порядка" организовано МВД России совместно с Общественным советом при ведомстве, Российским союзом молодежи и МФЮА.

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