Власенко: FINA и LEN должны согласовать сроки проведения Кубка Европы по водному поло

МОСКВА, 12 августа. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Международная федерация плавания (FINA) и Европейская лига плавания (LEN) должны найти место в календаре для проведения Кубка Европы по водному поло. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации водного поло России Алексей Власенко.

LEN в субботу объявила о создании нового международного турнира для национальных команд, который будет называться Кубок Европы.

"Есть недоговоренность между европейской и международной федерациями. Был разговор, что этот турнир будет пересекаться с турнирами, организованными FINA. Естественно, мы будем поддерживать международную федерацию и ее календарь, приоритет при пересечении календаря будем отдавать ей. Если европейская организация согласует проведение Кубка Европы в другие сроки, то посмотрим, может, вторую команду будем выставлять или еще кого-то, будем обсуждать этот момент с главными тренерами наших сборных", - сказал Власенко.

"Чем больше вспомогательных турниров, тем лучше, ведь главный старт - это Олимпийские игры", - добавил он.

Кубок Европы среди мужских команд стартует 17 ноября 2017 года. Групповая стадия пройдет с 17 по 19 ноября, топ-8 - с 15 по 18 февраля 2018 года, суперфинал - с 6 по 8 апреля. Групповой этап женского турнира пройдет с 24 по 26 ноября, топ-8 - с 1 по 4 февраля 2018 года, суперфинал - с 23 по 25 марта.