Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 12.08:
$ 60.19
€ 70.75
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Власенко: FINA и LEN должны согласовать сроки проведения Кубка Европы по водному поло

Спорт
12 августа, 18:24 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Сергей Фукс

Кубок Европы среди мужских команд стартует 17 ноября 2017 года

Поделиться
Материал из 1 страницы
Алексей Власенко

Алексей Власенко

© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 12 августа. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Международная федерация плавания (FINA) и Европейская лига плавания (LEN) должны найти место в календаре для проведения Кубка Европы по водному поло. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации водного поло России Алексей Власенко.

LEN в субботу объявила о создании нового международного турнира для национальных команд, который будет называться Кубок Европы.

Смотрите также

Лучшие европейские сборные по водному поло сыграют в новом турнире под эгидой LEN

Мужская сборная Хорватии по водному поло стала чемпионом мира

Мужская сборная Сербии по водному поло стала бронзовым призером чемпионата мира

"Есть недоговоренность между европейской и международной федерациями. Был разговор, что этот турнир будет пересекаться с турнирами, организованными FINA. Естественно, мы будем поддерживать международную федерацию и ее календарь, приоритет при пересечении календаря будем отдавать ей. Если европейская организация согласует проведение Кубка Европы в другие сроки, то посмотрим, может, вторую команду будем выставлять или еще кого-то, будем обсуждать этот момент с главными тренерами наших сборных", - сказал Власенко.

"Чем больше вспомогательных турниров, тем лучше, ведь главный старт - это Олимпийские игры", - добавил он.

Кубок Европы среди мужских команд стартует 17 ноября 2017 года. Групповая стадия пройдет с 17 по 19 ноября, топ-8 - с 15 по 18 февраля 2018 года, суперфинал - с 6 по 8 апреля. Групповой этап женского турнира пройдет с 24 по 26 ноября, топ-8 - с 1 по 4 февраля 2018 года, суперфинал - с 23 по 25 марта.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Игроки "Спартака" Квинси Промес и Марио Пашалич (слева направо)
16
"Спартак" обыграл "Арсенал" в матче чемпионата России по футболу
14
Олимпийская сборная России по хоккею выиграла предсезонный турнир в Сочи
16
"Реал" победил "Манчестер Юнайтед" и второй раз подряд выиграл Суперкубок УЕФА
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Умер народный артист России Виктор Смирнов
2
Меркель выступила против полного запрета на дизельные автомобили
3
В России начнут готовить военных летчиц
4
В ночь на воскресенье в Москве можно будет увидеть звездопад Персеиды
5
Взрослым остается только грусть: "Валериан..." Люка Бессона
6
Соколов: Россия может перейти на электромобили в ближайшее десятилетие
7
Тулеев вернулся в Кемерово после постоперационной реабилитации в Москве
Темы дня
Новости партнеров
Реклама