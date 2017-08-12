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Газизов: "Ростов" смог воспользоваться ошибками "Уфы" в матче РФПЛ

Спорт
12 августа, 18:49 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дмитрий Рачицкий

В субботу "Уфа" со счетом 1:4 уступила "Ростову"

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Болельщики "Ростова"

Болельщики "Ростова"

© Валерий Матыцин/ТАСС

МОСКВА, 12 августа. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Игроки "Ростова" сумели воспользоваться ошибками "Уфы" в гостевом матче шестого тура чемпионата России по футболу. Такое мнение ТАСС высказал генеральный директор уфимского клуба Шамиль Газизов.

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В субботу "Уфа" со счетом 1:4 уступила "Ростову".

"Наверное, дали небольшую слабину после забитого гола и получили четыре мяча в свои ворота. Это футбол, такое бывает. Команда не смогла справиться с нервами, хотелось бы извиниться перед болельщиками. Мы понимаем, в чем наши ошибки, будем разбираться", - заверил Газизов.

"Ростов" хорошо провел этот матч, сумел воспользоваться нашими ошибками, - продолжил гендиректор "Уфы". - Очень грамотная команда, с хорошим тренером. Если брать нашу игру в общем, то проиграли по делу."

"После шести туров хотелось бы более хорошего результата, но ничего - будем работать над ошибками. Мы каждую игру выходим, чтобы радовать болельщиков. Команда останется в боевом настроении. Попереживаем, конечно, но уже послезавтра соберемся, чтобы готовиться к игре с "Динамо", - заключил собеседник ТАСС.

После шести туров чемпионата России "Уфа" имеет в активе девять очков и идет на седьмом месте в турнирной таблице. В следующем матче подопечные Сергея Семака 20 августа встретятся в гостях с московским "Динамо".

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