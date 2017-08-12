Волгоградский тхэквондист Алиев стал победителем Спартакиады в весе до 73 кг

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ТАСС, 12 августа. Волгоградский тхэквондист Эмиль Алиев выиграл восьмую летнюю Спартакиаду учащихся России в весовой категории до 73 кг. Об этом сообщает пресс-служба соревнований.
В финале спортсмен победил Михаила Соколова из Москвы.
Третье место заняли Абдельджабар Унажоков из Кабардино-Балкарии и Тимур Гатиятуллин из Челябинской области.
Соревнования по тхэквондо в рамках восьмой летней Спартакиады учащихся России проходили в Краснодаре.
Спартакиада является комплексным спортивным мероприятием и проводится в целях развития и популяризации спорта в Российской Федерации, а также повышения уровня физической подготовленности и мастерства спортивного резерва России по базовым олимпийским видам спорта, самбо и шахматам. Актуальность национальных комплексных соревнований подчеркнул Владимир Путин на прошедшем в мае 2017 года заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта. Финальные соревнования восьмой летней Спартакиады учащихся России проходят в 11 регионах страны и завершатся 15 августа.