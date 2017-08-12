Темами форума "Россия - спортивная держава" станут олимпийское движение и комплекс ГТО

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УЛЬЯНОВСК, 12 августа. /ТАСС/. Участники форума "Россия - спортивная держава", который пройдет в Ульяновске в 2018 году, обсудят развитие олимпийского движения, комплекса ГТО, а также всей спортивной отрасли до 2024 года. Об этом сообщил министр спорта России Павел Колобков на совещании, посвященном подготовке форума.
"Первое направление связано с олимпийским движением и отечественной спортивной индустрией, которая является важнейшим фактором не только в повышении конкурентоспособности нашего российского спорта, но и в достижении показателей по увеличению массовости занимающихся физической культурой и спортом. <...> Второй блок форума мы посвятим комплексу ГТО, который, как вы знаете, мы активно развиваем. <...> Третья тема связана со стратегическим планированием и развитием нашей отрасли до 2024 года", - сказал он.
Колобков также уточнил, что ряд мероприятий будет связан с предстоящей зимней Олимпиадой в Пхенчхане и посвящен проводам спортсменов на Игры. Министр спорта России отметил, что Ульяновск полностью соответствует всем предъявляемым организаторами требованиям.
"Мы учитывали, что в Ульяновской области выбрали для себя спорт драйвером развития. Сомнений никаких нет, что есть все условия, не только спортивные, здесь же важно еще инфраструктурные, транспортные, логистические, - они полностью соответствуют условиям проведения форума "Россия - спортивная держава", - сказал Колобков в беседе с журналистами.
Президент России Владимир Путин 5 июля подписал распоряжение о проведении форума "Россия - спортивная держава" в Ульяновске. Мероприятие пройдет с 31 января по 2 февраля. Форум проводится в седьмой раз и традиционно становится площадкой для обсуждения развития ключевых направлений спортивной отрасли.