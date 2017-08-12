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Челябинский тхэквондист Юрченко стал победителем Спартакиады в весе свыше 73 кг

Спорт
12 августа, 19:44 UTC+3

В финале спортсмен победил Егора Сидорочева из Санкт-Петербурга

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Данил Юрченко

Данил Юрченко

© Пресс-служба VIII летней Спартакиады учащихся России

ТАСС, 12 августа. Челябинский тхэквондист Данил Юрченко выиграл восьмую летнюю Спартакиаду учащихся России в весовой категории свыше 73 кг. Об этом сообщает пресс-служба соревнований.

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В финале спортсмен победил Егора Сидорочева из Санкт-Петербурга. 

Третье место заняли Николай Чижик из Москвы и Сергей Балабанов из Ростовской области.

Соревнования по тхэквондо в рамках восьмой летней Спартакиады учащихся России проходили в Краснодаре.

Спартакиада является комплексным спортивным мероприятием и проводится в целях развития и популяризации спорта в Российской Федерации, а также повышения уровня физической подготовленности и мастерства спортивного резерва России по базовым олимпийским видам спорта, самбо и шахматам. Актуальность национальных комплексных соревнований подчеркнул Владимир Путин на прошедшем в мае 2017 года заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта. Финальные соревнования восьмой летней Спартакиады учащихся России проходят в 11 регионах страны и завершатся 15 августа.

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