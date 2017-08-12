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Магнитогорский "Металлург" обыграл "Куньлунь" в матче Мемориала Ромазана

Спорт
12 августа, 19:59 UTC+3 ТАСС

Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу клуба из Магнитогорска

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ТАСС, 12 августа. Магнитогорский "Металлург" одержал победу над пекинским "Куньлунем" со счетом 3:2 в матче Мемориала Ромазана, который проходит в Магнитогорске.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Томас Филиппи (27-я минута), Ярослав Косов (42) и Ник Шаус (43). У проигравших отличились Матиас Миттинен (18) и Войтек Вольски (21).

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В турнирной таблице "Металлург" вышел на первое место после одной игры, набрав три очка. "Куньлунь" занимает последнее место, в активе команды ноль очков.

В следующем матче 14 августа "Металлург" сыграет с челябинским "Трактором". "Куньлунь" в тот же день встретится с новосибирской "Сибирью".

Традиционный предсезонный турнир памяти Ивана Ромазана проводится с 1992 года. В этом сезоне в нем играют "Металлург", "Куньлунь", "Сибирь" и "Трактор".

Турнир завершится 15 августа.

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