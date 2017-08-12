Бельмонте установила мировой рекорд в плавании на короткой воде на 400 м комплексом

ТАСС, 12 августа. Испанка Мирея Бельмонте заняла первое место на дистанции 400 метров комплексным плаванием в 25-метровом бассейне на этапе Кубка мира в голландском Эйндховене, установив мировой рекорд.

Бельмонте показала время 4 минуты 18,94 секунды. Предыдущий мировой рекорд принадлежал трехкратной олимпийской чемпионке и семикратной чемпионке мира венгерке Катинке Хоссу (4.19,46), который спортсменка установила на чемпионате Европы по плаванию на короткой воде в израильском городе Нетания в 2015 году.

Второе место в заплыве заняла Хоссу (4.25,18), третьей стала американка Элла Истин (4.26,06).

Бельмонте является чемпионкой Олимпийских игр 2016 года в плавании на 200 метров баттерфляем, а также чемпионкой мира 2017 года на этой же дистанции.

Этап Кубка мира по плаванию в Эйндховене завершится 12 августа.