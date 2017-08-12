Бабаев: ЦСКА не реализовал около 2 тысяч билетов на матч со "Спартаком"

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МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Футбольный клуб ЦСКА не реализовал около двух тысяч билетов на матч шестого тура чемпионата России против "Спартака". Об этом журналистам рассказал генеральный директор армейцев Роман Бабаев.
В субботу ЦСКА на своем поле обыграл "Спартак" со счетом 2:1.
"По моей информации остались нереализованными около полутора-двух тысяч билетов не на самые лучшие места. Наверное, это сезон отпусков, многие уехали за город, но с другой стороны те, кто пришел на стадион, - это настоящие болельщики, которые не пропустили такой яркий и эмоциональный матч", - сказал Бабаев.
"Можно только посочувствовать тем, кто решил остаться дома и посмотреть игру по телевизору. Но жаль, что не удалось собрать полные трибуны", - добавил гендиректор.
Первый гол в матче на 48-й минуте забил полузащитник "Спартак" Марио Пашалич. Во время празднования этого гола спартаковцами болельщики ЦСКА забросали красно-белых туалетной бумагой.
"Реакция болельщиков была очень неожиданная, я ее сначала не понял, потому что гол был в наши ворота. Но смотрелось оригинально, это лучше, чем пиротехника. Я считаю, что вообще с точки зрения организации безопасности и боления, это одно из самых спокойных дерби. Дай бог, чтобы эта тенденция сохранялась, чтобы люди приходили смотреть футбол, наслаждались этим, а не проводили агрессивные акции", - отметил собеседник.
После шести туров чемпионата России ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 12 очков.