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Россиянин Пригода победил на дистанции 200 м брассом на этапе КМ по плаванию

Спорт
12 августа, 21:24 UTC+3 ТАСС

Второе место занял немец Марко Кох

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Кирилл Пригода

Кирилл Пригода

© Артем Коротаев/ТАСС

ТАСС, 12 августа. Россиянин Кирилл Пригода занял первое место на дистанции 200 метров брассом на этапе Кубка мира по плаванию в 25-метровом бассейне, который проходит в голландском Эйндховене. Он показал результат 2 минуты 2,15 секунды.

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Второе место занял немец Марко Кох (2.02,62), который является чемпионом мира 2015 года на этой дистанции. Третьим стал российский пловец Антон Чупков, победивший на двухсотметровке брассом на чемпионате мира 2017 года в Будапеште.

Также Пригода стал вторым на дистанции 200 метров комплексным плаванием (1.53,81), проиграв немцу Филипу Хайнцу (1.53,23). Россиянин Владимир Морозов, который в первый день этапа Кубка мира в Эйндховене победил на дистанциях 100 метров комплексом и 50 метров кролем, занял второе место в плавании на 100 метров вольным стилем (46,14). Россиянин уступил олимпийскому чемпиону и четырехкратному чемпиону мира Чаду ле Кло из ЮАР (45,96).

Пригода является бронзовым призером чемпионата мира 2017 года в Будапеште в плавании на 100 метров брассом и комбинированной эстафете 4х100 метров.

Этап Кубка мира по плаванию в Эйндховене завершится 12 августа.

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