Совет по спорту пройдет в рамках форума "Россия - спортивная держава" в Ульяновске

УЛЬЯНОВСК, 12 августа. /ТАСС/. Заседание Совета при президенте РФ по физической культуре и спорту состоится в рамках форума "Россия - спортивная держава", который пройдет в Ульяновске зимой 2018 года. Об этом сообщила на совещании, посвященном подготовке форума, статс-секретарь -заместитель министра спорта РФ Наталья Паршикова.

"В рамках форума проходит Совет при президенте России по физической культуре и спорту. Единственный случай, когда это мероприятие не состоялось - во время гибели хоккеистов в Ярославле (в авиакатастрофе в 2011 году - прим. ТАСС). Совет при президенте практически повторяет повестку самого форума", - сообщила она.

Паршикова уточнила, что в числе гостей форума будут эксперты ООН, члены Международного олимпийского комитета, представители Международной федерации по летним видам спорта. По словам заместителя министра, в программе также будет сессия, посвященная вопросам поведения болельщиков. "Мы специально такую площадку предоставляем в преддверии чемпионата мира по футболу", - пояснила она.

Министр спорта России Павел Колобков в ходе совещания сообщил, что главными темами форума 2018 года станут развитие олимпийского движения и отечественной спортивной индустрии, комплекса ГТО, а также стратегическое планирование и развитие спортивной отрасли до 2024 года.

Президент России Владимир Путин 5 июля подписал распоряжение о проведении форума "Россия - спортивная держава" в Ульяновске. Мероприятие пройдет с 31 января по 2 февраля 2018 года. Форум проводится в седьмой раз и традиционно становится площадкой для обсуждения развития ключевых направлений спортивной отрасли.