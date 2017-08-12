Совет по спорту пройдет в рамках форума "Россия - спортивная держава" в Ульяновске

Григорян объявил об уходе с поста главного тренера ФК "Анжи"Спорт 12 августа, 22:01
Шведка Шестрем установила мировой рекорд на 200 м кролем на этапе КМ по плаваниюСпорт 12 августа, 21:55
Футболисты "Динамо" одержали волевую победу над "Анжи" в матче чемпионата РоссииСпорт 12 августа, 21:54
Армейский переворот: ЦСКА вырвал победу в игре со "Спартаком", забив дважды за две минутыСпорт 12 августа, 21:52
В Японии снова отложили запуск ракеты со спутником связи "Митибики"Космос 12 августа, 21:49
"Манчестер Сити" победил "Брайтон" в матче чемпионата АнглииСпорт 12 августа, 21:38
Владимир Осипов стал пятикратным чемпионом России по гольфуСпорт 12 августа, 21:36
Клишина: рада серебру ЧМ, но обидно, что получилось сделать это под нейтральным флагомСпорт 12 августа, 21:33
Совет по спорту пройдет в рамках форума "Россия - спортивная держава" в УльяновскеСпорт 12 августа, 21:27
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
УЛЬЯНОВСК, 12 августа. /ТАСС/. Заседание Совета при президенте РФ по физической культуре и спорту состоится в рамках форума "Россия - спортивная держава", который пройдет в Ульяновске зимой 2018 года. Об этом сообщила на совещании, посвященном подготовке форума, статс-секретарь -заместитель министра спорта РФ Наталья Паршикова.
"В рамках форума проходит Совет при президенте России по физической культуре и спорту. Единственный случай, когда это мероприятие не состоялось - во время гибели хоккеистов в Ярославле (в авиакатастрофе в 2011 году - прим. ТАСС). Совет при президенте практически повторяет повестку самого форума", - сообщила она.
Паршикова уточнила, что в числе гостей форума будут эксперты ООН, члены Международного олимпийского комитета, представители Международной федерации по летним видам спорта. По словам заместителя министра, в программе также будет сессия, посвященная вопросам поведения болельщиков. "Мы специально такую площадку предоставляем в преддверии чемпионата мира по футболу", - пояснила она.
Министр спорта России Павел Колобков в ходе совещания сообщил, что главными темами форума 2018 года станут развитие олимпийского движения и отечественной спортивной индустрии, комплекса ГТО, а также стратегическое планирование и развитие спортивной отрасли до 2024 года.
Президент России Владимир Путин 5 июля подписал распоряжение о проведении форума "Россия - спортивная держава" в Ульяновске. Мероприятие пройдет с 31 января по 2 февраля 2018 года. Форум проводится в седьмой раз и традиционно становится площадкой для обсуждения развития ключевых направлений спортивной отрасли.