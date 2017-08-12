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Совет по спорту пройдет в рамках форума "Россия - спортивная держава" в Ульяновске

Спорт
12 августа, 21:27 UTC+3 УЛЬЯНОВСК УЛЬЯНОВСК 12, августа. /ТАСС

Заместитель министра спорта РФ Наталья Паршикова уточнила, что в числе гостей форума будут эксперты ООН, члены МОК и представители Международной федерации по летним видам спорта

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Заместитель министра спорта РФ Наталья Паршикова

Заместитель министра спорта РФ Наталья Паршикова

© Артем Коротаев/ТАСС

УЛЬЯНОВСК, 12 августа. /ТАСС/. Заседание Совета при президенте РФ по физической культуре и спорту состоится в рамках форума "Россия - спортивная держава", который пройдет в Ульяновске зимой 2018 года. Об этом сообщила на совещании, посвященном подготовке форума, статс-секретарь -заместитель министра спорта РФ Наталья Паршикова.

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"В рамках форума проходит Совет при президенте России по физической культуре и спорту. Единственный случай, когда это мероприятие не состоялось - во время гибели хоккеистов в Ярославле (в авиакатастрофе в 2011 году - прим. ТАСС). Совет при президенте практически повторяет повестку самого форума", - сообщила она.

Паршикова уточнила, что в числе гостей форума будут эксперты ООН, члены Международного олимпийского комитета, представители Международной федерации по летним видам спорта. По словам заместителя министра, в программе также будет сессия, посвященная вопросам поведения болельщиков. "Мы специально такую площадку предоставляем в преддверии чемпионата мира по футболу", - пояснила она.

Министр спорта России Павел Колобков в ходе совещания сообщил, что главными темами форума 2018 года станут развитие олимпийского движения и отечественной спортивной индустрии, комплекса ГТО, а также стратегическое планирование и развитие спортивной отрасли до 2024 года.

Президент России Владимир Путин 5 июля подписал распоряжение о проведении форума "Россия - спортивная держава" в Ульяновске. Мероприятие пройдет с 31 января по 2 февраля 2018 года. Форум проводится в седьмой раз и традиционно становится площадкой для обсуждения развития ключевых направлений спортивной отрасли.

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