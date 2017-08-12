Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 12.08:
$ 60.19
€ 70.75
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Манчестер Сити" победил "Брайтон" в матче чемпионата Англии

Спорт
12 августа, 21:38 UTC+3 ТАСС

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу клуба из Манчестера

Поделиться
Материал из 1 страницы
© EPA/GERRY PENNY

ТАСС, 12 августа. "Манчестер Сити" в гостях выиграл у "Брайтона" со счетом 2:0 в матче первого тура чемпионата Англии по футболу.

Голами отметились Серхио Агуэро (70-я минута) и Льюис Данк (75, автогол).

"Брайтон" вышел в элитный дивизион чемпионата Англии впервые с 1983 года, заняв второе место в чемпионшипе.

В следующем туре "Манчестер Сити" 21 августа сыграет дома против "Эвертона". Днем ранее "Брайтон" сыграет в гостях с "Лестером".

В другом матче "Эвертон" дома победил "Сток Сити" (1:0). Победу хозяевам принес гол Уэйна Руни, вернувшегося в команду после 13 лет выступлений за "Манчестер Юнайтед".

Остальные результаты игрового дня:

  • "Вест Бромвич" - "Борнмут" - 1:0;
  • "Кристал Пэлас" - "Хаддерсфилд" - 0:3;
  • "Саутгемптон" - "Суонси" - 0:0.

Смотрите также

Действующий чемпион Англии по футболу "Челси" проиграл в первой игре нового сезона

Футболисты "Халла" одержали первую победу в официальном матче под руководством Слуцкого

"Ливерпуль" и "Уотфорд" сыграли вничью в первом туре чемпионата Англии

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Футболисты ЦСКА
16
ЦСКА одержал волевую победу над "Спартаком" в матче чемпионата России
Игроки "Спартака" Квинси Промес и Марио Пашалич (слева направо)
16
"Спартак" обыграл "Арсенал" в матче чемпионата России по футболу
14
Олимпийская сборная России по хоккею выиграла предсезонный турнир в Сочи
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Умер народный артист России Виктор Смирнов
2
Худрук театра: "Смирнов оставался на сцене до конца, несмотря на тяжелую болезнь"
3
На российско-литовской границе в Калининградской области скопилось более 250 фур
4
В ночь на воскресенье в Москве можно будет увидеть звездопад Персеиды
5
Уволенный из Google сотрудник сравнил компанию с религиозным культом
6
Жители Барселоны устроили акцию протеста против туризма
7
В России начнут готовить военных летчиц
Темы дня
Новости партнеров
Реклама