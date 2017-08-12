"Манчестер Сити" победил "Брайтон" в матче чемпионата Англии

ТАСС, 12 августа. "Манчестер Сити" в гостях выиграл у "Брайтона" со счетом 2:0 в матче первого тура чемпионата Англии по футболу.

Голами отметились Серхио Агуэро (70-я минута) и Льюис Данк (75, автогол).

"Брайтон" вышел в элитный дивизион чемпионата Англии впервые с 1983 года, заняв второе место в чемпионшипе.

В следующем туре "Манчестер Сити" 21 августа сыграет дома против "Эвертона". Днем ранее "Брайтон" сыграет в гостях с "Лестером".

В другом матче "Эвертон" дома победил "Сток Сити" (1:0). Победу хозяевам принес гол Уэйна Руни, вернувшегося в команду после 13 лет выступлений за "Манчестер Юнайтед".

Остальные результаты игрового дня:

"Вест Бромвич" - "Борнмут" - 1:0;

"Кристал Пэлас" - "Хаддерсфилд" - 0:3;

"Саутгемптон" - "Суонси" - 0:0.