Корнилов завоевал бронзу на этапе летнего Гран-при по прыжкам на лыжах с трамплина

ТАСС, 12 августа. Россиянин Денис Корнилов занял третье место на финальном этапе летнего Гран-при по прыжкам на лыжах с трамплина, прошедшем во французском Куршевеле.

Россиянин набрал 262,4 балла, поделив бронзу с чехом Романом Куделкой.

Первое место занял поляк Давид Кубацкий (274,2), его соотечественник Мацей Кот стал вторым (266).

Россиянин Михаил Назаров занял 18-е место (243,7), Роман Трофимов - 48-е (91,8).