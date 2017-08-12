Шведка Шестрем установила мировой рекорд на 200 м кролем на этапе КМ по плаванию

ТАСС, 12 августа. Шведка Сара Шестрем заняла первое место на дистанции 200 метров вольным стилем на этапе Кубка мира по плаванию на короткой воде в голландском Эйндховене, установив мировой рекорд. Шестрем показала время 1 минута 50,43 секунды.

Предыдущий рекорд на этой дистанции также принадлежал шведке (1.50,75), она установила его на чемпионате мира по плаванию на короткой воде в 2014 году в Дохе. В пятницу Шестрем обновила свое же мировое достижение на дистанции 100 м вольным стилем (50,58).

Олимпийская чемпионка итальянка Федерика Пеллегрини заняла второе место (1.51,83), третьей стала голландка Фемке Хемскерк (1.52,24), которая также является победительницей Олимпийских игр.

Шестрем является олимпийской чемпионкой и семикратной чемпионкой мира. На чемпионате мира 2017 года в Будапеште она завоевала три золота и серебро, установив два рекорда мира на дистанциях 50 и 100 метров вольным стилем.

Этап Кубка мира по плаванию в Эйндховене завершится 12 августа.