Григорян объявил об уходе с поста главного тренера ФК "Анжи"

ТАСС, 12 августа. Александр Григорян объявил об уходе с поста главного тренера махачкалинского футбольного клуба "Анжи". Об этом тренер сообщил в эфире телеканала "Матч ТВ".

В субботу махачкалинская команда дома проиграла московскому "Динамо" в шестом туре чемпионата России со счетом 1:3.

В шести матчах "Анжи" набрал три очка и занимает 15-е место в турнирной таблице.