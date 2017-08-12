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Григорян объявил об уходе с поста главного тренера ФК "Анжи"

Спорт
12 августа, 22:01 UTC+3 ТАСС

В субботу махачкалинская команда дома проиграла московскому "Динамо" в шестом туре чемпионата России со счетом 1:3

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Александр Григорян

Александр Григорян

© Сергей Фадеичев/ТАСС

ТАСС, 12 августа. Александр Григорян объявил об уходе с поста главного тренера махачкалинского футбольного клуба "Анжи". Об этом тренер сообщил в эфире телеканала "Матч ТВ".

В субботу махачкалинская команда дома проиграла московскому "Динамо" в шестом туре чемпионата России со счетом 1:3.

В шести матчах "Анжи" набрал три очка и занимает 15-е место в турнирной таблице.

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