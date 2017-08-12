Полиция и Росгвардия пресекли правонарушения во время матча ЦСКА - "Спартак" в Москве

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МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Полицейские и бойцы Росгвардии не допустили серьезных правонарушений во время футбольного матча ЦСКА - "Спартак" в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.
"Все попытки спровоцировать нарушения общественного порядка незамедлительно пресекались, правонарушители привлечены к административной ответственности. Благодаря оперативным и слаженным действиям стражей порядка серьезных правонарушений не допущено", - сообщили в столичном главке полиции.
Охрану общественного порядка во время подготовки и проведения матча обеспечивали сотрудники полиции во взаимодействии с бойцами Росгвардии и членами добровольной народной дружины.