Полиция и Росгвардия пресекли правонарушения во время матча ЦСКА - "Спартак" в Москве

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Полицейские и бойцы Росгвардии не допустили серьезных правонарушений во время футбольного матча ЦСКА - "Спартак" в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

"Все попытки спровоцировать нарушения общественного порядка незамедлительно пресекались, правонарушители привлечены к административной ответственности. Благодаря оперативным и слаженным действиям стражей порядка серьезных правонарушений не допущено", - сообщили в столичном главке полиции.

Охрану общественного порядка во время подготовки и проведения матча обеспечивали сотрудники полиции во взаимодействии с бойцами Росгвардии и членами добровольной народной дружины.