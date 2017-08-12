Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 12.08:
$ 60.19
€ 70.75
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Полиция и Росгвардия пресекли правонарушения во время матча ЦСКА - "Спартак" в Москве

Спорт
12 августа, 22:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, августа. /ТАСС

Охрану общественного порядка во время подготовки и проведения матча обеспечивали сотрудники полиции во взаимодействии с бойцами Росгвардии и членами добровольной народной дружины

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Полицейские и бойцы Росгвардии не допустили серьезных правонарушений во время футбольного матча ЦСКА - "Спартак" в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

"Все попытки спровоцировать нарушения общественного порядка незамедлительно пресекались, правонарушители привлечены к административной ответственности. Благодаря оперативным и слаженным действиям стражей порядка серьезных правонарушений не допущено", - сообщили в столичном главке полиции.

Охрану общественного порядка во время подготовки и проведения матча обеспечивали сотрудники полиции во взаимодействии с бойцами Росгвардии и членами добровольной народной дружины.

Смотрите также

Армейский переворот: ЦСКА вырвал победу в игре со "Спартаком", забив дважды за две минуты

Бабаев: ЦСКА было важно победить "Спартак" после поражений от "Рубина" и "Локомотива"

Глушаков: "Спартак" упустил победу в матче с ЦСКА из-за детских ошибок

Вратарь "Спартака" Селихов чувствует свою вину во втором пропущенном от ЦСКА голе

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Футболисты ЦСКА
16
ЦСКА одержал волевую победу над "Спартаком" в матче чемпионата России
Игроки "Спартака" Квинси Промес и Марио Пашалич (слева направо)
16
"Спартак" обыграл "Арсенал" в матче чемпионата России по футболу
14
Олимпийская сборная России по хоккею выиграла предсезонный турнир в Сочи
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Умер народный артист России Виктор Смирнов
2
Худрук театра рассказал, что Смирнов продолжал работать, несмотря на болезнь
3
Уволенный из Google сотрудник сравнил компанию с религиозным культом
4
Жители Барселоны устроили акцию протеста против туризма
5
На российско-литовской границе в Калининградской области скопилось более 250 фур
6
В ночь на воскресенье в Москве можно будет увидеть звездопад Персеиды
7
Россиянка Ласицкене завоевала золото ЧМ в Лондоне в прыжках в высоту
Темы дня
Новости партнеров
Реклама