Россиянка Ласицкене завоевала золото ЧМ в Лондоне в прыжках в высоту

ЛОНДОН, 12 августа. /ТАСС/. Россиянка Мария Ласицкене, выступающая под нейтральным флагом, одержала победу в прыжках в высоту на чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне.

Она стала единственной спортсменкой, преодолевшей планку на высоте 2,03 метра (с первой попытки). Второй стала украинка Юлия Левченко (2,01), установившая личный рекорд. Бронзу завоевала представительница Польши Камила Лицвинко (1,99), показавшая свой лучший результат в сезоне. Олимпийская чемпионка Игр-2016 в Рио-де-Жанейро испанка Рут Бейтиа заняла последнее, 12-е место (1,88).

Победа в Лондоне стала для Ласицкене 16-й подряд. Спортсменка также заняла первое место на этапах "Бриллиантовой лиги" в американском Юджине, Риме, Стокгольме, Лозанне, Лондоне и Монако, на турнирах в польском Ополе и итальянской Падуе, на этапах Мирового вызова в финском Тампере и голландском Хенгело, на Мемориале Евстратова, четвертом этапе летнего Гран-при, Мемориале Знаменских (оба турнира прошли в подмосковном Жуковском), на Кубке России в Ерино и на чемпионате России в Жуковском.

Ласицкене стала двукратной чемпионкой мира. В 2015 году на мировом первенстве в Пекине она завоевала золотую медаль с результатом 2,01 метра. На чемпионате Европы 2014 года россиянка завоевала серебро, проиграв Бейтиа.

Она стала первой среди российских спортсменов, сумевшей завоевать золотую медаль на мировом первенстве 2017 года. Ранее россияне выиграли три серебряные награды - их обладателями стали Сергей Шубенков (бег на 110 м с барьерами), Дарья Клишина (прыжки в длину) и Валерий Пронкин (метание молота). В общекомандном зачете лидирует сборная США (восемь золотых, девять серебряных, восемь бронзовых наград). Второе место занимает команда Кении (3-1-4), третье - сборная Польши (2-2-2).

На чемпионате мира в Лондоне стартовали 19 российских спортсменов. Они выступают в нейтральном статусе, поскольку Международная ассоциация легкоатлетических федераций приостановила членство Всероссийской федерации легкой атлетики в организации. Чемпионат мира завершится 13 августа.