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Мутко считает, что победа легкоатлетки Ласицкене на ЧМ является проявлением справедливости

Спорт
12 августа, 23:05 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Сергей Фукс

Вице-премьер РФ заявил, что было бы несправедливо, если бы россиянка не выиграла золотую медаль на чемпионате мира

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Мария Ласицкене

Мария Ласицкене

© EPA/FRANCK ROBICHON

МОСКВА, 12 августа. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Золотая медаль российской прыгуньи в высоту Марии Ласицкене, которую она завоевала на чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне, является закономерной и справедливой. Такое мнение ТАСС высказал вице-премьер РФ Виталий Мутко.

Ласицкене стала первой с результатом 2,03 метра. Второй стала украинка Юлия Левченко (2,01), третьей - представительница Польши Камила Лицвинко (1,99).

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"Я очень рад за Машу, горжусь ей и ее тренером. Эта победа закономерна и справедлива, текущий сезон - это ее сезон, потому что она не проиграла ни одного турнира в этом году. Было бы сверхнесправедливо, если бы она не выиграла эту золотую медаль. Маша - большая умница", - заявил Мутко.

Ласицкене не смогла взять высоту в первой попытке на отметке 1,99 м и перенесла попытку на 2,01 м. "Она сделала все грамотно. Видимо, на высоте 1,99 что-то не пошло, Маша правильно перенесла на следующую отметку. Она чувствует и знает, что 2,01 - это ее высота, что она может и 2,03 спокойно взять", - отметил собеседник агентства.

Российские спортсмены выступают на чемпионате мира в нейтральном статусе. Соревнования завершатся 13 августа.

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