Президент ВФЛА Шляхтин не сомневался в победе Ласицкене на ЧМ-2017

МОСКВА, 12 августа. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Победа российской прыгуньи в высоту Марии Ласицкене на чемпионате мира по легкой атлетике 2017 года в Лондоне не вызывала сомнений. Об этом ТАСС заявил президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин.

Ласицкене стала чемпионкой мира во второй раз - в 2015 году она победила на мировом первенстве в Пекине. В Лондоне россиянка выиграла с результатом 2,03 м.

В одной из попыток она не смогла взять высоту 1,99 м. На вопрос, возникли ли у него в тот момент сомнения в итоговой победе россиянки, Шляхтин ответил: "Нет, сомнений не было".

"От всей души поздравляю Марию, она молодец. Мы ждали от нее победы, и она справилась, у нее все получилось. Это наше первое золото на этом чемпионате мира, и оно очень ценно для нас", - отметил президент ВФЛА.

На вопрос, способна ли Ласицкене побить мировой рекорд в прыжках в высоту среди женщин (2,09 м), установленный Стефкой Костадиновой из Болгарии 30 лет назад, Шляхтин ответил: "Давайте не будем так далеко заглядывать. Есть сегодняшняя победа. Думаю, что такая цель у Марии в жизни есть".

Членство ВФЛА в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования, проведенного комиссией Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Паундом. Выступать на международных соревнованиях российские легкоатлеты могут только в качестве нейтральных спортсменов.

ВФЛА наградит российских призеров чемпионата мира

Россияне, завоевавшие медали на чемпионате мира 2017 года, будут вознаграждены ВФЛА.

На вопрос, получит ли Ласицкене какой-либо подарок за золото мирового первенства, Шляхтин ответил: "Естественно, подарки будут всем, кто выступил хорошо и выиграл медаль".