Француз Майер стал чемпионом мира по легкой атлетике в десятиборье

ЛОНДОН, 12 августа. /ТАСС/. Француз Кевин Майер завоевал золотую медаль в соревнованиях десятиборцев на чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне.

Майер набрал 8768 очков по итогам десяти дисциплин, среди которых бег на 100 метров, прыжки в длину, толкание ядра, прыжки в высоту, бег на 400 метров, бег на 110 метров с барьерами, метание диска, прыжки с шестом, метание копья и бег на 1500 метров. Майер не победил ни в одной дисциплине, но показал лучший результат сезона в мире по общей сумме баллов. Француз впервые в карьере стал чемпионом мира. На Олимпийских играх в 2016 году он выиграл серебряную медаль.

Второе место занял немец Рико Фраймут (8564), который является бронзовым призером чемпионата мира 2015 года. Бронзу завоевал его соотечественник Кай Казмирек (8488), показавший свой лучший результат в сезоне. Россиянин Илья Шкуренев получил травму во время забега на 110 м с барьерами, не смог финишировать и принял решение сняться с соревнований. По итогам пяти дисциплин россиянин занимал девятое место, набрав 4223 очка.

В общекомандном зачете лидирует сборная США (восемь золотых, девять серебряных, восемь бронзовых наград). Второе место занимает команда Кении (3-1-4), третье - сборная Польши (2-2-3). Четыре медали на счету российских атлетов, выступающих под нейтральным флагом. Мария Ласицкене стала чемпионкой в прыжках в высоту, Сергей Шубенков (бег на 110 м с барьерами), Дарья Клишина (прыжки в длину) и Валерий Пронкин (метание молота) завоевали серебряные медали.

Чемпионат мира завершится 13 августа.