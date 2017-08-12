Немец Феттер стал чемпионом мира по легкой атлетике в метании копья

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ЛОНДОН, 12 августа. /ТАСС/. Немец Йоханнес Феттер завоевал золотую медаль в метании копья на чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне. В лучшей попытке он метнул снаряд на 89,89 метра.
Второе место занял чех Якуб Вадлейх (89,73), установивший личный рекорд. Бронзу выиграл его соотечественник Петр Фридрих (88,32), также показавший лучший результат в карьере.
24-летний Феттер впервые в карьере завоевал медаль на крупном международном турнире. На Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро немец занял четвертое место.
В общекомандном зачете лидирует сборная США (восемь золотых, девять серебряных, восемь бронзовых наград). Второе место занимает команда Кении (3-1-4), третье - сборная Польши (2-2-3). Четыре медали на счету российских атлетов, выступающих под нейтральным флагом. Мария Ласицкене стала чемпионкой в прыжках в высоту, Сергей Шубенков (бег на 110 м с барьерами), Дарья Клишина (прыжки в длину) и Валерий Пронкин (метание молота) завоевали серебряные медали.
Чемпионат мира завершится 13 августа.