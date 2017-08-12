Легкоатлетка Ласицкене не считает закономерной свою победу на чемпионате мира

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ЛОНДОН, 12 августа. /ТАСС/. Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене, ставшая в субботу двукратной чемпионкой мира, не считает свою победу на мировом первенстве в Лондоне закономерной. Об этом она сообщила журналистам.
Ласицкене стала единственной спортсменкой, преодолевшей планку на высоте 2,03 метра (с первой попытки). Второй стала украинка Юлия Левченко (2,01), бронзу завоевала представительница Польши Камила Лицвинко (1,99). Россиянка, выиграв в Лондоне, одержала 16-ю победу подряд в текущем сезоне.
"Я не считаю, что победила здесь закономерно, - призналась Ласицкене. - По ходу турнира я вела себя сдержанно, так как мне нужны были эмоции для того, чтобы продолжать борьбу на следующих высотах. Почему не взяла с первой попытки 1,99? Потому что дурочкой оказалась, потом пришлось исправляться. Но и после победы тоже не дала волю эмоциям".
Ласицкене призналась, что золото мирового первенства в Лондоне досталось ей тяжелее, чем то, которое было завоевано два года назад на чемпионате мира в Пекине.
"Если сравнивать золото чемпионата мира в Пекине и награду высшего достоинства Лондона, то вторая медаль далась мне гораздо тяжелее, - отметила Ласицкене. - Почему? Во-первых, из-за условий, в которые нас поставили. Во-вторых, на меня давила огромная ответственность, когда приезжаешь защищать свой титул".
"Это тоже определенный груз, на тебя обращено внимание болельщиков, прессы, остальных людей. Все хотят, ждут от тебя победы, а ты так боишься их разочаровать. Поэтому все это очень сильно давит", - призналась спортсменка.
Также в интервью пресс-службе Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) россиянка отметила атмосферу на стадионе в Лондоне и поддержку зрителей. "Финал был тяжелым, но я хотела бы отметить потрясающую атмосферу на стадионе и эмоциональных болельщиков. Я справилась со своими проблемами, неудачная попытка на отметке 1,99 м помогла мне собраться", - сказала россиянка.
Ласицкене стала первой среди российских спортсменов, сумевшей завоевать золотую медаль на мировом первенстве 2017 года. Ранее россияне выиграли три серебряные награды - их обладателями стали Сергей Шубенков (бег на 110 м с барьерами), Дарья Клишина (прыжки в длину) и Валерий Пронкин (метание молота).