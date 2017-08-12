Женская сборная США завоевала золото ЧМ по легкой атлетике в эстафете 4х100 м

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ЛОНДОН, 12 августа. /ТАСС/. Женская сборная США заняла первое место в спринтерской эстафете 4х100 метров на чемпионате мира по легкой атлетике, проходящем в Лондоне.
Американки в составе Алии Браун, Эллисон Феликс, Моролаке Акиносун и Тори Боуи установила лучший результат сезона в мире, показав время 41,82 секунды. Второе место заняла сборная Великобритании (42,12), третье - команда Ямайки (42,19).
Феликс завоевала 15-ю медаль на чемпионатах мира, став самой титулованной легкоатлеткой в истории чемпионатов мира по количеству медалей. Ямаец Усэйн Болт и его соотечественница Мерлин Отти имеют в своем активе по 14 наград мировых первенств.
Тори Боуи стала двукратной чемпионкой мира 2017 года. Ранее она победила на стометровке.
В общекомандном зачете лидирует сборная США (девять золотых, девять серебряных, восемь бронзовых наград). Второе место занимает команда Кении (3-1-4), третье - сборная Польши (2-2-2). Четыре медали на счету российских атлетов, выступающих под нейтральным флагом. Мария Ласицкене стала чемпионкой в прыжках в высоту, Сергей Шубенков (бег на 110 м с барьерами), Дарья Клишина (прыжки в длину) и Валерий Пронкин (метание молота) завоевали серебряные медали.
Чемпионат мира завершится 13 августа.
Allyson Felix has now a record 15 medals at the #IAAFworlds— IAAF (@iaaforg) 12 августа 2017 г.
She could add to her tally tomorrow... pic.twitter.com/1TmBhcfQYN