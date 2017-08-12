Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 12.08:
$ 60.19
€ 70.75
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Женская сборная США завоевала золото ЧМ по легкой атлетике в эстафете 4х100 м

Спорт
12 августа, 23:51 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 12, августа. /ТАСС

Эллисон Феликс завоевала 15-ю медаль на чемпионатах мира, став самой титулованной легкоатлеткой в истории чемпионатов мира по количеству медалей

Поделиться
Материал из 1 страницы

Алия Браун, Моролаке Акиносун, Эллисон Феликс и Тори Боуи (слева направо)

© EPA/IAN LANGSDON

ЛОНДОН, 12 августа. /ТАСС/. Женская сборная США заняла первое место в спринтерской эстафете 4х100 метров на чемпионате мира по легкой атлетике, проходящем в Лондоне.

Американки в составе Алии Браун, Эллисон Феликс, Моролаке Акиносун и Тори Боуи установила лучший результат сезона в мире, показав время 41,82 секунды. Второе место заняла сборная Великобритании (42,12), третье - команда Ямайки (42,19).

Феликс завоевала 15-ю медаль на чемпионатах мира, став самой титулованной легкоатлеткой в истории чемпионатов мира по количеству медалей. Ямаец Усэйн Болт и его соотечественница Мерлин Отти имеют в своем активе по 14 наград мировых первенств.

Тори Боуи стала двукратной чемпионкой мира 2017 года. Ранее она победила на стометровке.

В общекомандном зачете лидирует сборная США (девять золотых, девять серебряных, восемь бронзовых наград). Второе место занимает команда Кении (3-1-4), третье - сборная Польши (2-2-2). Четыре медали на счету российских атлетов, выступающих под нейтральным флагом. Мария Ласицкене стала чемпионкой в прыжках в высоту, Сергей Шубенков (бег на 110 м с барьерами), Дарья Клишина (прыжки в длину) и Валерий Пронкин (метание молота) завоевали серебряные медали.

Чемпионат мира завершится 13 августа.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
ЧМ-2017 по легкой атлетике
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Футболисты ЦСКА
16
ЦСКА одержал волевую победу над "Спартаком" в матче чемпионата России
Игроки "Спартака" Квинси Промес и Марио Пашалич (слева направо)
16
"Спартак" обыграл "Арсенал" в матче чемпионата России по футболу
14
Олимпийская сборная России по хоккею выиграла предсезонный турнир в Сочи
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В результате ДТП в Ярославской области погибли три человека
2
Уволенный из Google сотрудник сравнил компанию с религиозным культом
3
Умер народный артист России Виктор Смирнов
4
Слуцкий поблагодарил за поддержку болельщиков "Халла"
5
Меркель выступила против полного запрета на дизельные автомобили
6
Худрук театра рассказал, что Смирнов продолжал работать, несмотря на болезнь
7
Тулеев вернулся в Кемерово после постоперационной реабилитации в Москве
Темы дня
Новости партнеров
Реклама