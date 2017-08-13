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Сборная Ямайки не смогла закончить эстафету 4х100 метров на ЧМ из-за травмы Болта

Спорт
13 августа, 0:06 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 13, августа. /ТАСС

Болт, бежавший на заключительном этапе, получил травму и не смог финишировать, золото завоевали британцы

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Усэйн Болт

Усэйн Болт

© EPA/SEAN DEMPSEY

ЛОНДОН, 13 августа. /ТАСС/. Мужская сборная Ямайки в составе Омара Маклеода, Джулиана Форта, Йохана Блэйка и Усэйна Болта не смогла финишировать в эстафете 4х100 метров на чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне.

Болт, бежавший на заключительном этапе, получил травму и не смог финишировать. Ранее он объявил, что чемпионат мира 2017 года станет его последним турниром в карьере. Предыдущий раз ямайские спринтеры проигрывали в данном виде на мировом первенстве 2007 года, завоевав серебряные медали.

Победу в эстафете одержала сборная Великобритании в составе Чиджинду Уджа, Адама Джемили, Дэниела Талбота и Нетаниэля Митчелла-Блэйка, установив лучший результат сезона в мире - 37,47 секунды. Британцы впервые в истории чемпионатов мира победили данном виде программы. Второе место заняла американская четверка, где бежали чемпион мира 2017 года на стометровке Джастин Гэтлин и серебряный призер турнира в Лондоне на этой же дистанции Кристиан Коулмэн (37,52). Бронзовыми призерами стали японцы (38,04).

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Болт является восьмикратным олимпийским чемпионом и 11-кратным чемпион мира, также в его активе два серебра и бронза мировых первенств. Ямаец - единственный спортсмен, которому удалось победить на дистанциях 100 и 200 метров на трех Олимпиадах подряд (в Пекине, Лондоне и Рио-де-Жанейро), также на его счету действующие рекорды мира в беге на 100 м (9,58 секунды) и 200 м (19,19).

В общекомандном зачете чемпионата мира в Лондоне лидирует сборная США (девять золотых, десять серебряных, восемь бронзовых наград). Второе место занимает команда Кении (3-1-4), третье - сборная Польши (2-2-3). Четыре медали на счету российских атлетов, выступающих под нейтральным флагом. Мария Ласицкене стала чемпионкой в прыжках в высоту, Сергей Шубенков (бег на 110 м с барьерами), Дарья Клишина (прыжки в длину) и Валерий Пронкин (метание молота) завоевали серебряные медали.

Чемпионат мира завершится 13 августа.

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