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"Зенит" и "Локомотив" проведут домашние матчи в чемпионате России

Спорт
13 августа, 0:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, августа. /ТАСС

"Зенит" примет "Ахмат", "Локомотив" встретится с новичком премьер-лиги "Тосно"

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Болельщики "Зенита"

Болельщики "Зенита"

© Александр Демьянчук/ТАСС

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Четыре матча пройдут в воскресенье в рамках 6-го тура чемпионата России по футболу. "Зенит" примет грозненский "Ахмат", тогда как другой лидер турнира "Локомотив" встретится с новичком премьер-лиги "Тосно".

Начав сезон с трех побед без пропущенных мячей, "Ахмат" Олега Кононова затем потерпел два поражения с одинаковым счетом 2:3 от "Уфы" и "Краснодара", причем пять мячей южане пропустили в заключительные минуты матчей. Необъяснимые провалы в обороне стоили "Ахмату" лидерства, однако успех в Санкт-Петербурге может вернуть грозненскую команду в лидирующую группу.

"Зенит" в среду потерял первые очки в чемпионате, сыграв в гостях вничью с "Уралом". Команда Роберто Мачнини не смогла показать такой же футбол, как во встрече недельной давности со "Спартаком" (5:1), однако "Ахмат" - тоже хороший раздражитель для футболистов "Зенита". Петербуржцы проиграли три предыдущие встречи с "Тереком", как ранее назывался грозненский клуб, причем домашняя неудача "Зенита" 7 мая на новом стадионе "Санкт-Петербург" сделала чемпионом московский "Спартак". Бывший наставник "Зенита" Мирча Луческу сетовал на ужасное состояние поля стадиона, которое помешало его команде показать свою игру.

Предстоящий матч пропустит дисквалифицированный защитник "Зенита" Игорь Смольников. Встреча начнется в 20:00 мск, главный арбитр - Игорь Федотов из Москвы.

Семин против Парфенова

"Локомотив", который делит лидерство с "Зенитом", на своем поле примет "Тосно" из Ленинградской области. Пока команде Юрия Семина удается на домашнем стадионе побеждать уступающих в классе аутсайдеров со счетом 1:0 - так случилось в матчах с "Арсеналом", "Анжи" и хабаровским СКА. При этом "Локомотив" успешно проводит концовки матчей, в добавленное ко второму тайму время уйдя от поражения в предыдущей игре с "Рубином" (1:1).

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Футболисты "Зенита"
© Александр Демьянчук/ТАСС

"Зенит" разгромил "Спартак" в матче чемпионата России

"Тосно" под руководством Дмитрия Парфенова уже сумел одержать первую победу в элите - над тульским "Арсеналом", однако в предыдущем матче уступил ЦСКА. Учитывая, что "Тосно" домашние матчи проводит в Санкт-Петербурге, команда в гостях выглядит даже увереннее, чем на формально своем поле.

Матч "Локомотив" - "Тосно" пройдет на столичной "РЖД- Арене", начало - 17:30 мск. Главный арбитр - Сергей Куликов из Саранска.

Воскресный игровой день начнется в Хабаровске, где в 11:00 мск местный СКА примет казанский "Рубин". Дальневосточники во вторник одержали первую победу в премьер-лиге, со счетом 2:0 обыграв "Анжи" - Мирослав Маркович и Николай Калинский забили дебютные голы команды в элите. "Рубин" Курбана Бердыева вправе сетовать на потерю двух очков во встрече с "Локомотивом", хотя волжане и играли почти весь первый тайм в меньшинстве после удаления бразильского форварда Жонатаса, который в Хабаровске не сможет выйти на поле из-за дисквалификации.

Встреча пройдет на стадионе имени Ленина, главный арбитр - Алексей Николаев из Москвы.

Аутсайдер едет в Краснодар

В 20:00 мск "Краснодар" примет пермский "Амкар", который в пяти матчах сезона не сумел забить ни одного мяча, хотя в предыдущем туре и набрал первое очко - дома против "Уфы". Подопечные Гаджи Гаджиева с учетом прошлого сезона не могут выиграть уже 16 матчей подряд и в случае очередной неудачи останутся на последнем месте в таблице.

5-й тур стартовал в субботу, когда "Уфа" проиграла "Ростову" (1:4), ЦСКА победил "Спартак" (2:1), а "Анжи" уступил "Динамо" (1:3). В понедельник встречаются тульский "Арсенал" и "Урал".

В чемпионате России по футболу с 13 очками лидируют "Зенит" (5 матчей), "Ростов" (6) и "Локомотив" (5). 12 очков в шести матчах набрал ЦСКА.

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