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"Реал" и "Барселона" разыграют Суперкубок Испании

Спорт
13 августа, 0:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, августа. /ТАСС

Первая игра пройдет в Барселоне в воскресенье в 23:00 мск, ответная - 16 августа в Мадриде на "Сантьяго Бернабеу" (00:00)

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Криштиану Роналду и Лионель Месси

Криштиану Роналду и Лионель Месси

© AP Photo/Manu Fernandez

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. "Реал" и "Барселона" проведут в воскресенье и среду два матча за Суперкубок Испании по футболу. Очередные серии главного "класико" открывают новый сезон в испанском футболе.

В прошлом сезоне "Реал" Зинедина Зидана выиграл чемпионат страны и Лигу чемпионов, тогда как "Барселона" стала обладателем Кубка страны. Подопечные Луиса Энрике завоевали Королевский кубок, который стал для "Барселоны" во многом утешительным, учитывая неудачное выступление в еврокубке и национальном первенстве.

В завершающееся межсезонье "Реал" успел выиграть первый трофей, в матче за Суперкубок Европы победив английский "Манчестер Юнайтед", тогда как для "Барселоны" главным событием лета стал уход бразильца Неймара, которого за €222 миллиона выкупил французский "Пари Сен-Жермен".

Потеряв против свой воли одного из ведущих форвардов (контракт бразильца был выкуплен парижской стороной), руководство "Барселоны" первые дни августа ищет замену Неймару, однако его невероятный трансфер "взорвал" мировой трансферный рынок, и теперь за достойного кандидата придется переплатить в разы.

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Главный претендент на переход в "Барселону" - бразилец из английского "Ливерпуля" Филиппе Коутинью. Клуб официально отказался его продавать, но сам футболист требует трансфера. При этом в Англии нет специальных пунктов в контракте о сумме, за которую игрок может клуб покинуть, как это полагается по испанским законам. Тогда как германская "Боруссия" из Дортмунда пока отказывается продавать "Барселоне" 20-летнего французского форварда Усмана Дембеле.

Список трансферных неудач "Барселоны" уже давно стал хит-парадом в мадридской прессе, и нынешний год, скорее всего, его дополнит. Нынешним летом "Барселона" приобрела у "Бенфики" Нелсона Семеду, закрыв проблемную позицию правого защитника. У английского "Эвертона" был выкуплен воспитанник клуба Херард Деулофеу, который прошлый сезон провел в итальянском "Милане". На первых порах именно 23-летний Деулофеу должен выходить вместо Неймара на левом фланге атаки.

Первые испытания Вальверде

Трансферные передряги "Барселоны" заслонили собой даже приход в команду нового тренера - 53-летнего Эрнесто Вальверде, который ранее возглавлял "Атлетик" из Бильбао. В Барселоне остались верны концепции назначать тренерами бывших игроков клуба - Вальверде выступал в нападении "Барселоны" в 1988-90 и даже выиграл Кубок обладателей кубков в 1989 году. "Атлетик" под его руководством играл в достаточно надежный в обороне и хорошо поставленный в атаке футбол, в прошлом году заняв седьмое место в чемпионате Испании.

"Реал" в матче за Суперкубок Европы показал, что уже готов к сезону, где мадридцам предстоит бороться еще за пять трофеев. "Реал" уже продал в английский "Челси" Альваро Морату, отдал в аренду в португальский "Спортинг" защитника Фабиу Коэнтрау, а в мюнхенскую "Баварию" - хавбека Хамеса Родригеса. Уехал в Турцию защитник Пепе. Замену пока не нашли лишь Морате - дублером Марсело на левом фланге теперь будет молодой француз Тео Эрнандес, в центре обороны может сыграть вернувшийся из Германии Хесус Вальехо, а в полузащите - Дани Себальос.

Тео Эрнандес может сыграть уже в воскресенье на "Камп Ноу" - Зидан решил предоставить отдых Марсело. Должен выйти на поле с первых минут и Криштиану Роналду, который в Скопье во встрече с "Манчестер Юнайтед" появился на поле в самой концовке.

Суперкубок Испании разыгрывается в двух матчах. Первая игра пройдет в Барселоне в воскресенье в 23:00 мск, ответная - 16 августа в Мадриде на "Сантьяго Бернабеу" (00:00).

Первый официальный Суперкубок Испании был разыгран в 1982 году, за 35 лет "Барселона" завоевала трофей 12 раз, "Реал" - девять. Год назад "Барселона" дважды обыграла "Севилью" (2:0, 3:0), тогда как "Реал" последний раз трофей завоевал пять лет назад в противостоянии с "Барселоной", а в 2014 году уступив мадридскому "Атлетико".

"Реал" пять раз завоевывал Суперкубок Испании в матчах с "Барселоной", уступив главному сопернику лишь раз - в 2011 году.

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