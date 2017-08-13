Колобков: российская легкоатлетка Ласицкене была максимально собрана в финале ЧМ-2017

МОСКВА, 13 августа. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Российская легкоатлетка Мария Ласицкене в финале соревнований в прыжках в высоту чемпионата мира 2017 года продемонстрировала максимальную собранность и нацеленность на победу. Об этом ТАСС заявил министр спорта РФ Павел Колобков.

Ласицкене (в девичестве - Кучина) стала единственной спортсменкой, преодолевшей планку на высоте 2,03 метра. Второй стала украинка Юлия Левченко (2,01), бронзу завоевала представительница Польши Камила Лицвинко (1,99). Россиянка, выиграв в Лондоне, одержала 16-ю победу подряд в текущем сезоне. В 2015 году Ласицкене выиграла чемпионат мира в Пекине.

"Поздравляю Марию с тем, что защитила титул чемпионки мира. Она уверенно лидировала весь сезон и заслуженно победила в мировом турнире. В финале она была максимально собрана и нацелена на победу. Рад, что ей удалось все задуманное. Спасибо ей за золото и желаю ей новых уверенных побед", - сказал Колобков.