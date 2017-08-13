Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 12.08:
$ 60.19
€ 70.75
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Колобков: российская легкоатлетка Ласицкене была максимально собрана в финале ЧМ-2017

Спорт
13 августа, 0:38 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Сергей Фукс

Россиянка, выиграв в Лондоне, одержала 16-ю победу подряд в текущем сезоне

Поделиться
Материал из 1 страницы
Мария Ласицкене

Мария Ласицкене

© AP Photo/Matt Dunham

МОСКВА, 13 августа. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Российская легкоатлетка Мария Ласицкене в финале соревнований в прыжках в высоту чемпионата мира 2017 года продемонстрировала максимальную собранность и нацеленность на победу. Об этом ТАСС заявил министр спорта РФ Павел Колобков.

Ласицкене (в девичестве - Кучина) стала единственной спортсменкой, преодолевшей планку на высоте 2,03 метра. Второй стала украинка Юлия Левченко (2,01), бронзу завоевала представительница Польши Камила Лицвинко (1,99). Россиянка, выиграв в Лондоне, одержала 16-ю победу подряд в текущем сезоне. В 2015 году Ласицкене выиграла чемпионат мира в Пекине.

"Поздравляю Марию с тем, что защитила титул чемпионки мира. Она уверенно лидировала весь сезон и заслуженно победила в мировом турнире. В финале она была максимально собрана и нацелена на победу. Рад, что ей удалось все задуманное. Спасибо ей за золото и желаю ей новых уверенных побед", - сказал Колобков.

Смотрите также

Легкоатлетка Ласицкене не считает закономерной свою победу на чемпионате мира

Тренер: Ласицкене сделала великое дело для российской легкой атлетики, победив на ЧМ

Борзаковский: легкоатлетка Ласицкене на чемпионате мира доказала свое лидерство

Мутко считает, что победа легкоатлетки Ласицкене на ЧМ является проявлением справедливости

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
ЧМ-2017 по легкой атлетике
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Футболисты ЦСКА
16
ЦСКА одержал волевую победу над "Спартаком" в матче чемпионата России
Игроки "Спартака" Квинси Промес и Марио Пашалич (слева направо)
16
"Спартак" обыграл "Арсенал" в матче чемпионата России по футболу
14
Олимпийская сборная России по хоккею выиграла предсезонный турнир в Сочи
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В результате ДТП в Ярославской области погибли три человека
2
WSJ: уволенный из Google сотрудник сравнил компанию с религиозным культом
3
Умер народный артист России Виктор Смирнов
4
Слуцкий поблагодарил за поддержку болельщиков "Халла"
5
Меркель выступила против полного запрета на дизельные автомобили
6
Худрук театра рассказал, что Смирнов продолжал работать, несмотря на болезнь
7
Тулеев вернулся в Кемерово после постоперационной реабилитации в Москве
Темы дня
Новости партнеров
Реклама