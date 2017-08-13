Личный тренер Ласицкене признался, что гордится своей спортсменкой

ЛОНДОН, 13 августа. /ТАСС/. Тренер Геннадий Габрилян очень гордится своей ученицей Марией Ласицкене, которая в субботу сумела отстоять в Лондоне титул чемпионки мира в прыжках в высоту. Об этом он сообщил журналистам.

Во время церемонии награждения Ласицкене вручили также медаль для ее тренера. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) приняла решение с этого чемпионата мира отмечать наградами не только заслуги спортсменов, но и их наставников.

"Сегодня мне вручили золотую медаль, - отметил тренер. - В школе мне не повезло с этим, зато на старости лет стал золотым медалистом. Как мне удалось подвести Машу к таким высотам? Это не является ни для кого из наших тренеров секретом, все тренеры знакомы с моей методикой".

"Я очень рад, что моя методика подходит моей ученице, и сегодня тому послесловие. Я горжусь своей ученицей. В чем успех Марии? В том что она - Мария", - подытожил тренер.