Нейтральный триумф российской легкой атлетики: Ласицкене завоевала золото ЧМ в Лондоне

ЛОНДОН, 13 августа. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Победа россиянки Марии Ласицкене (Кучиной) в прыжках в высоту на чемпионате мира в Лондоне навсегда войдет в историю мировой легкой атлетики, впервые спортсмен, выступающий под нейтральным флагом, стал триумфатором мирового первенства. Сама Ласицкене призналась, что предпочла бы, стоя на пьедестале почета, слышать в честь своей победы гимн России, а не Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF).

Ласицкене, не проигравшая в текущем сезоне ни одного старта, на чемпионате мира стала единственной спортсменкой, преодолевшей планку на высоте 2,03 метра, сумев взять ее с первой попытки. Второй стала украинка Юлия Левченко (2,01), установившая личный рекорд. Бронзу завоевала представительница Польши Камила Лицвинко (1,99), показавшая свой лучший результат в сезоне.

Ласицкене не считает свою победу закономерной

"Я не считаю, что победила здесь закономерно, - заявила Ласицкене. - По ходу соревнования я вела себя сдержанно, так как мне нужны были эмоции продолжать борьбу на следующих высотах. Почему не взяла с первой попытки 1,99? Потому что дурочкой оказалась, потом пришлось исправляться".

Россиянка в Лондоне сумела защитить также титул чемпионки мира, впервые завоеванный в августе 2015 года в Пекине. "Если сравнивать золото чемпионата мира в Пекине и награды высшего достоинства Лондона, то вторая медаль далась мне гораздо тяжелее, - отметила Ласицкене. - Почему? Во-первых, из-за условий, в которые нас поставили. Во- вторых, на меня давила огромная ответственность, когда приезжаешь защищать свой титул".

"Это тоже определенный груз, на тебя обращено внимание болельщиков, прессы, остальных людей. Все хотят, ждут от тебя победы, а ты так боишься их разочаровать. Поэтому все это очень сильно давит", - призналась спортсменка.

Российские легкоатлеты на время лишения членства Всероссийской федерации легкой атлетики в IAAF вынуждены выступать на международных соревнованиях в статусе нейтральных спортсменов. Согласно регламенту IAAF, в случае победы нейтральных спортсменов на чемпионате мира, на торжественной церемонии награждения должен играть не гимн России, а гимн IAAF.

"Мне сегодня очень хотелось услышать гимн своей страны, но у нас все впереди. Я не буду тратить на обсуждение этой темы свои силы. И так уже много на это потрачено, результат есть, и это главное", - считает спортсменка.

Гордость страны и тренера

Личный тренер спортсменки Геннадий Габрилян, с начала летнего сезона взявший паузу в общении с журналистами, после победы своей подопечной на чемпионате мира на две минуты прервал свое молчание.

"Как мне удалось подвести Машу к таким высотам? Это не является ни для кого из специалистов секретом, все тренеры знакомы с моей методикой. Я очень рад, что моя методика подходит моей ученице. Я горжусь Марией" - признался тренер.

Испытывает большое чувство гордости за спортсменку и вице-премьер РФ Виталий Мутко. "Я очень рад за Машу, горжусь ей и ее тренером. Эта победа закономерна и справедлива, текущий сезон - это ее сезон, потому что она не проиграла ни одного турнира в этом году. Было бы сверхнесправедливо, если бы она не выиграла эту золотую медаль", - заявил Мутко в беседе с корреспондентом ТАСС.

Главный тренер сборной России Юрий Борзаковский, признался ТАСС, что был абсолютно уверен в победе Ласицкене даже в тот момент, когда она после первой неудачной попытки на высоте 1,99 временно откатилась на третье место. "Маша была целый год непререкаемым лидером, а на главном старте сезона вновь доказала свою силу. Защитить звание чемпионки мира - дорого стоит", - считает Борзаковский

"Екнуло ли у меня внутри, когда Маша не взяла с первой попытки 1,99, а ее двум соперницам это удалось? Нисколечко, видно было, что Мария настроена здесь на высокий результат, что в последующих попытках блестяще доказала", - сказал главный тренер.

Драма Болта

Самым драматичным эпизодом предпоследнего дня чемпионата мира в Лондоне стал последний в карьере забег ямайского спринтера Усэйна Болта, который на заключительном этапе эстафеты 4х100 метров не смог финишировать, получив травму левого бедра. По словам врача сборной Ямайки Кевина Джонса, Болт не смог финишировать из-за судороги в левом бедре. "Болт сейчас больше разочарован тем, что его команда проиграла. Знаете, последние три недели были для него очень тяжелыми, будем надеяться на лучшее", - сказал Джонс.

Ранее Болт объявил, что чемпионат мира 2017 года станет его последним турниром в карьере. Предыдущий раз ямайские спринтеры проигрывали в данном виде на мировом первенстве 2007 года, завоевав серебряные медали.

Победу в эстафете одержала сборная Великобритании в составе Чиджинду Уджа, Адама Джемили, Дэниела Талбота и Нетаниэля Митчелла-Блэйка, установив лучший результат сезона в мире - 37,47 секунды. Британцы впервые в истории чемпионатов мира победили данном виде программы. Второе место заняла американская четверка, бронзовыми призерами стали японцы (38,04).

Болт является восьмикратным олимпийским чемпионом и 11-кратным чемпионом мира, также в его активе два серебра и бронза мировых первенств. Ямаец - единственный спортсмен, которому удалось победить на дистанциях 100 и 200 метров на трех Олимпиадах подряд (в Пекине, Лондоне и Рио-де- Жанейро), также на его счету действующие рекорды мира в беге на 100 м (9,58 секунды) и 200 м (19,19).

В женской эстафете 4х100 метров победу одержали американские спортсменки в составе Алии Браун, Эллисон Феликс, Моролаке Акиносун и Тори Боуи, девушки показали лучший результат сезона в мире, пробежав за 41,82 секунды. Второе место заняла сборная Великобритании (42,12), третье - команда Ямайки (42,19). Американка Феликс завоевала 15-ю медаль на чемпионатах мира, став самым титулованным спортсменом в истории чемпионатов мира по легкой атлетике. Болт и его соотечественница Мерлин Отти имеют в своем активе по 14 наград мировых первенств.

За день до конца чемпионата в общекомандном зачете турнира в Лондоне лидирует сборная США (девять золотых, десять серебряных, восемь бронзовых наград). Второе место занимает команда Кении (3-1-4), третье - сборная Польши (2-2-3). Четыре медали на счету российских атлетов, выступающих под нейтральным флагом. Ласицкене стала чемпионкой в прыжках в высоту, Сергей Шубенков (бег на 110 м с барьерами), Дарья Клишина (прыжки в длину) и Валерий Пронкин (метание молота) завоевали серебряные медали.