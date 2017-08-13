Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 12.08:
$ 60.19
€ 70.75
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Нейтральный триумф российской легкой атлетики: Ласицкене завоевала золото ЧМ в Лондоне

Спорт
13 августа, 2:46 UTC+3 ЛОНДОН /Корр. ТАСС, Альберт Стародубцев

Россиянка Мария Ласицкене, выступающая под нейтральным флагом, завоевала золото первенства мира по легкой атлетике в прыжках в высоту, став двукратной чемпионкой мира

Поделиться
Материал из 1 страницы
Реклама
Пропустить рекламу
{{$root.cfg.modules.slider.galleryTable_4478972.stepNow *12 +1}} - 5 из {{$root.cfg.modules.slider.gallery_4478972.sliderLength-1}}
Мария Ласицкене во время церемонии награждения
Мария Ласицкене во время церемонии награждения
Мария Ласицкене во время церемонии награждения
© EPA/ANDY RAIN
Юлия Левченко, Мария Ласицкене и Камила Лицвинко
Юлия Левченко, Мария Ласицкене и Камила Лицвинко
Юлия Левченко, Мария Ласицкене и Камила Лицвинко
© EPA/ANDY RAIN
Мария Ласицкене и Камила Лицвинко
Мария Ласицкене и Камила Лицвинко
Мария Ласицкене и Камила Лицвинко
© EPA/ANDY RAIN
Юлия Левченко и Мария Ласицкене
Юлия Левченко и Мария Ласицкене
Юлия Левченко и Мария Ласицкене
©  EPA/FRANCK ROBICHON
© EPA/ANDY RAIN
Выбор редакции
Атомоход "50 лет Победы" повторит рейс 1977 года, открывший Северный полюс надводным судам 13 августа, 0:28
На российско-литовской границе в Калининградской области скопилось более 250 фур 12 августа, 20:12
ЦСКА одержал волевую победу над "Спартаком" в матче чемпионата России 12 августа, 19:27
Экипаж команды из Китая на танке Type 96
Российская команда победила в финале "Танкового биатлона" в Подмосковье 12 августа, 19:22
Перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации (ПАК ФА) Т-50
Стальные крылья армии России 12 августа, 0:01
Объявлены победители конкурса "Точка на карте. Память места" 11 августа, 13:35
1
...
{{item.num+1}}
...
{{$root.cfg.modules.slider['gallery_4478972'].sliderLength - 1}}
{{$root.cfg.modules.slider['gallery_4478972'].sliderLength - 1}}
+
Мария Ласицкене во время церемонии награждения
© EPA/ANDY RAIN
Юлия Левченко, Мария Ласицкене и Камила Лицвинко
© EPA/ANDY RAIN
Мария Ласицкене и Камила Лицвинко
© EPA/ANDY RAIN
Юлия Левченко и Мария Ласицкене
©  EPA/FRANCK ROBICHON
© EPA/ANDY RAIN

ЛОНДОН, 13 августа. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Победа россиянки Марии Ласицкене (Кучиной) в прыжках в высоту на чемпионате мира в Лондоне навсегда войдет в историю мировой легкой атлетики, впервые спортсмен, выступающий под нейтральным флагом, стал триумфатором мирового первенства. Сама Ласицкене призналась, что предпочла бы, стоя на пьедестале почета, слышать в честь своей победы гимн России, а не Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF).

Ласицкене, не проигравшая в текущем сезоне ни одного старта, на чемпионате мира стала единственной спортсменкой, преодолевшей планку на высоте 2,03 метра, сумев взять ее с первой попытки. Второй стала украинка Юлия Левченко (2,01), установившая личный рекорд. Бронзу завоевала представительница Польши Камила Лицвинко (1,99), показавшая свой лучший результат в сезоне.

Ласицкене не считает свою победу закономерной

"Я не считаю, что победила здесь закономерно, - заявила Ласицкене. - По ходу соревнования я вела себя сдержанно, так как мне нужны были эмоции продолжать борьбу на следующих высотах. Почему не взяла с первой попытки 1,99? Потому что дурочкой оказалась, потом пришлось исправляться".

Смотрите также

Президент ВФЛА Шляхтин не сомневался в победе Ласицкене на ЧМ-2017

Борзаковский: легкоатлетка Ласицкене на чемпионате мира доказала свое лидерство

Тренер: Ласицкене сделала великое дело для российской легкой атлетики, победив на ЧМ

Россиянка в Лондоне сумела защитить также титул чемпионки мира, впервые завоеванный в августе 2015 года в Пекине. "Если сравнивать золото чемпионата мира в Пекине и награды высшего достоинства Лондона, то вторая медаль далась мне гораздо тяжелее, - отметила Ласицкене. - Почему? Во-первых, из-за условий, в которые нас поставили. Во- вторых, на меня давила огромная ответственность, когда приезжаешь защищать свой титул".

"Это тоже определенный груз, на тебя обращено внимание болельщиков, прессы, остальных людей. Все хотят, ждут от тебя победы, а ты так боишься их разочаровать. Поэтому все это очень сильно давит", - призналась спортсменка.

Российские легкоатлеты на время лишения членства Всероссийской федерации легкой атлетики в IAAF вынуждены выступать на международных соревнованиях в статусе нейтральных спортсменов. Согласно регламенту IAAF, в случае победы нейтральных спортсменов на чемпионате мира, на торжественной церемонии награждения должен играть не гимн России, а гимн IAAF.

"Мне сегодня очень хотелось услышать гимн своей страны, но у нас все впереди. Я не буду тратить на обсуждение этой темы свои силы. И так уже много на это потрачено, результат есть, и это главное", - считает спортсменка.

Гордость страны и тренера

Личный тренер спортсменки Геннадий Габрилян, с начала летнего сезона взявший паузу в общении с журналистами, после победы своей подопечной на чемпионате мира на две минуты прервал свое молчание.

"Как мне удалось подвести Машу к таким высотам? Это не является ни для кого из специалистов секретом, все тренеры знакомы с моей методикой. Я очень рад, что моя методика подходит моей ученице. Я горжусь Марией" - признался тренер.

Смотрите также

Колобков: российская легкоатлетка Ласицкене была максимально собрана в финале ЧМ-2017

Личный тренер Ласицкене признался, что гордится своей спортсменкой

Легкоатлетка Ласицкене очень хотела, чтоб во время награждения на ЧМ играл гимн России

Исинбаева поздравила Ласицкене с уверенной и хладнокровной победой на ЧМ

Испытывает большое чувство гордости за спортсменку и вице-премьер РФ Виталий Мутко. "Я очень рад за Машу, горжусь ей и ее тренером. Эта победа закономерна и справедлива, текущий сезон - это ее сезон, потому что она не проиграла ни одного турнира в этом году. Было бы сверхнесправедливо, если бы она не выиграла эту золотую медаль", - заявил Мутко в беседе с корреспондентом ТАСС.

Главный тренер сборной России Юрий Борзаковский, признался ТАСС, что был абсолютно уверен в победе Ласицкене даже в тот момент, когда она после первой неудачной попытки на высоте 1,99 временно откатилась на третье место. "Маша была целый год непререкаемым лидером, а на главном старте сезона вновь доказала свою силу. Защитить звание чемпионки мира - дорого стоит", - считает Борзаковский

"Екнуло ли у меня внутри, когда Маша не взяла с первой попытки 1,99, а ее двум соперницам это удалось? Нисколечко, видно было, что Мария настроена здесь на высокий результат, что в последующих попытках блестяще доказала", - сказал главный тренер.

Драма Болта

Самым драматичным эпизодом предпоследнего дня чемпионата мира в Лондоне стал последний в карьере забег ямайского спринтера Усэйна Болта, который на заключительном этапе эстафеты 4х100 метров не смог финишировать, получив травму левого бедра. По словам врача сборной Ямайки Кевина Джонса, Болт не смог финишировать из-за судороги в левом бедре. "Болт сейчас больше разочарован тем, что его команда проиграла. Знаете, последние три недели были для него очень тяжелыми, будем надеяться на лучшее", - сказал Джонс.

Ранее Болт объявил, что чемпионат мира 2017 года станет его последним турниром в карьере. Предыдущий раз ямайские спринтеры проигрывали в данном виде на мировом первенстве 2007 года, завоевав серебряные медали.

Смотрите также

Судорога в ноге помешала Болту финишировать в эстафете 4х100 м на чемпионате мира

Сборная Ямайки не смогла закончить эстафету 4х100 метров на ЧМ из-за травмы Болта

Мутко: все хотели, чтобы Болт ушел победителем

Победу в эстафете одержала сборная Великобритании в составе Чиджинду Уджа, Адама Джемили, Дэниела Талбота и Нетаниэля Митчелла-Блэйка, установив лучший результат сезона в мире - 37,47 секунды. Британцы впервые в истории чемпионатов мира победили данном виде программы. Второе место заняла американская четверка, бронзовыми призерами стали японцы (38,04).

Болт является восьмикратным олимпийским чемпионом и 11-кратным чемпионом мира, также в его активе два серебра и бронза мировых первенств. Ямаец - единственный спортсмен, которому удалось победить на дистанциях 100 и 200 метров на трех Олимпиадах подряд (в Пекине, Лондоне и Рио-де- Жанейро), также на его счету действующие рекорды мира в беге на 100 м (9,58 секунды) и 200 м (19,19).

В женской эстафете 4х100 метров победу одержали американские спортсменки в составе Алии Браун, Эллисон Феликс, Моролаке Акиносун и Тори Боуи, девушки показали лучший результат сезона в мире, пробежав за 41,82 секунды. Второе место заняла сборная Великобритании (42,12), третье - команда Ямайки (42,19). Американка Феликс завоевала 15-ю медаль на чемпионатах мира, став самым титулованным спортсменом в истории чемпионатов мира по легкой атлетике. Болт и его соотечественница Мерлин Отти имеют в своем активе по 14 наград мировых первенств.

За день до конца чемпионата в общекомандном зачете турнира в Лондоне лидирует сборная США (девять золотых, десять серебряных, восемь бронзовых наград). Второе место занимает команда Кении (3-1-4), третье - сборная Польши (2-2-3). Четыре медали на счету российских атлетов, выступающих под нейтральным флагом. Ласицкене стала чемпионкой в прыжках в высоту, Сергей Шубенков (бег на 110 м с барьерами), Дарья Клишина (прыжки в длину) и Валерий Пронкин (метание молота) завоевали серебряные медали.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
ЧМ-2017 по легкой атлетике
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Мария Ласицкене во время церемонии награждения
5
Нейтральный триумф российской легкой атлетики: Ласицкене завоевала золото ЧМ в Лондоне
Футболисты ЦСКА
16
ЦСКА одержал волевую победу над "Спартаком" в матче чемпионата России
Игроки "Спартака" Квинси Промес и Марио Пашалич (слева направо)
16
"Спартак" обыграл "Арсенал" в матче чемпионата России по футболу
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: Трамп заподозрил ключевого помощника в раскрытии секретных данных журналистам
2
Тулеев вернулся в Кемерово после постоперационной реабилитации в Москве
3
WSJ: уволенный из Google сотрудник сравнил компанию с религиозным культом
4
Нейтральный триумф российской легкой атлетики: Ласицкене завоевала золото ЧМ в Лондоне
5
Трамп поручит проверить, не наносит ли торговая политика Китая вред США
6
Банк "Югра" получил от акционеров более 28 млрд руб.
7
Умер народный артист России Виктор Смирнов
Темы дня
Новости партнеров
Реклама