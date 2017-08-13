Российский гонщик Алешин пропустит оставшиеся гонки серии Indycar в сезоне

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ТАСС, 13 августа. Российский пилот команды Schmidt Peterson Motorsports Михаил Алешин пропустит выступления в финальных этапах североамериканской гоночной серии Indycar, сосредоточившись на работе над российским спортпрототипом BR1. Об этом сообщается в пресс-релизе команды SMP Racing.
В заявлении отмечается, что Алешин продолжит работу над новым прототипом BR1, который выйдет на свои первые тесты уже в ближайшее время.
Автомобиль российской компании BR Engineering создается совместно с итальянским концерном Dallara и готовится к дебютному выступлению в чемпионате мира по гонкам на выносливость в 2018 году.
30-летний Алешин проводит в Indycar третий сезон. Лучшим его результатом является второе место, также он один раз выиграл квалификацию.