Российский гонщик Алешин пропустит оставшиеся гонки серии Indycar в сезоне

ТАСС, 13 августа. Российский пилот команды Schmidt Peterson Motorsports Михаил Алешин пропустит выступления в финальных этапах североамериканской гоночной серии Indycar, сосредоточившись на работе над российским спортпрототипом BR1. Об этом сообщается в пресс-релизе команды SMP Racing.

В заявлении отмечается, что Алешин продолжит работу над новым прототипом BR1, который выйдет на свои первые тесты уже в ближайшее время.

Автомобиль российской компании BR Engineering создается совместно с итальянским концерном Dallara и готовится к дебютному выступлению в чемпионате мира по гонкам на выносливость в 2018 году.

30-летний Алешин проводит в Indycar третий сезон. Лучшим его результатом является второе место, также он один раз выиграл квалификацию.