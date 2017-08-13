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Мария Шарапова снялась с турнира в Цинциннати из-за травмы

Спорт
13 августа, 4:23 UTC+3 ТАСС

В первом круге россиянка должна была встретиться с победительницей "Ролан Гаррос" 2017 года Еленой Остапенко из Латвии

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Мария Шарапова

Мария Шарапова

© EPA/RONALD WITTEK

ТАСС, 13 августа. Российская теннисистка Мария Шарапова снялась с турнира в американском Цинциннати из-за травмы руки. Об этом сообщается на официальном сайте турнира.

"Я приехала в Цинциннати накануне, готовая к выступлению. Однако, следуя рекомендациям врачей в преддверии Открытого чемпионата США, я, к сожалению, вынуждена отказаться от участия в турнире из-за травмы левого предплечья, которую получила в Стэнфорде. Хочу поблагодарить организаторов турнира за то, что предоставили мне специальное приглашение. Надеюсь, что смогу сыграть здесь в следующем году", - сказала Шарапова.

В первом круге россиянка должна была встретиться с победительницей "Ролан Гаррос" 2017 года Еленой Остапенко из Латвии. Шарапова занимает 171-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации и попала в основную сетку турнира благодаря приглашению организаторов. В начале августа Шарапова также не смогла продолжить выступление на турнире в Торонто (Канада), снявшись перед матчем второго круга.

Россиянка весной возобновила выступления после 15-месячной дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. В апреле она дошла до полуфинала турнира в Штутгарте, на следующем турнире - в Мадриде - россиянка потерпела поражение во втором круге. В середине мая Шарапова играла в Риме, где дошла до второго круга, но снялась с турнира из-за травмы бедра.

Турнир в американском Цинциннати пройдет с 12 по 20 августа. Призовой фонд турнира составляет $7,8 млн.

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