Мария Шарапова снялась с турнира в Цинциннати из-за травмы

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ТАСС, 13 августа. Российская теннисистка Мария Шарапова снялась с турнира в американском Цинциннати из-за травмы руки. Об этом сообщается на официальном сайте турнира.
"Я приехала в Цинциннати накануне, готовая к выступлению. Однако, следуя рекомендациям врачей в преддверии Открытого чемпионата США, я, к сожалению, вынуждена отказаться от участия в турнире из-за травмы левого предплечья, которую получила в Стэнфорде. Хочу поблагодарить организаторов турнира за то, что предоставили мне специальное приглашение. Надеюсь, что смогу сыграть здесь в следующем году", - сказала Шарапова.
В первом круге россиянка должна была встретиться с победительницей "Ролан Гаррос" 2017 года Еленой Остапенко из Латвии. Шарапова занимает 171-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации и попала в основную сетку турнира благодаря приглашению организаторов. В начале августа Шарапова также не смогла продолжить выступление на турнире в Торонто (Канада), снявшись перед матчем второго круга.
Россиянка весной возобновила выступления после 15-месячной дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. В апреле она дошла до полуфинала турнира в Штутгарте, на следующем турнире - в Мадриде - россиянка потерпела поражение во втором круге. В середине мая Шарапова играла в Риме, где дошла до второго круга, но снялась с турнира из-за травмы бедра.
Турнир в американском Цинциннати пройдет с 12 по 20 августа. Призовой фонд турнира составляет $7,8 млн.