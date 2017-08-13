Дортмундская "Боруссия" продлила отстранение футболиста Дембеле от тренировок и игр

ТАСС, 13 августа. Немецкий клуб "Боруссия" продлил отстранение французского футболиста Усмана Дембеле от тренировок и игр. Об этом сообщает пресс-служба дортмундской команды.

В четверг 20-летний Дембеле не прибыл в расположение команды, пропустил тренировку и не выходил на связь. В прессе поведение футболиста связывают с интересом к полузащитнику со стороны испанской "Барселоны". Также в четверг "Боруссия" официально заявила, что отвергла предложение "Барселоны" о покупке француза, так как команда не намерена расставаться с футболистом.

"Сейчас наше внимание сосредоточено на подготовке команды к матчам чемпионата Германии, - сказал спортивный директор "Боруссии" Михаэль Цорк. - Дембеле отстранен от тренировок с командой, но, естественно, может готовиться вне группы"

Следующий матч "Боруссия" проведет 19 августа в гостях против "Вольфсбурга" в рамках первого тура чемпионата Германии.

Дембеле перешел в дортмундский клуб летом 2016 года из французского "Ренна". В прошедшем сезоне он провел 49 матчей во всех турнирах, забив 10 мячей и отдав 21 голевую передачу. В составе "Боруссии" француз стал обладателем Кубка страны, отметившись голами в полуфинале турнира против мюнхенской "Баварии" и в финале против франкфуртского "Айнтрахта".