Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 12.08:
$ 60.19
€ 70.75
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Мутко: игроки ЦСКА и "Спартака" показали прекрасный футбол в матче чемпионата России

Спорт
13 августа, 11:14 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Сергей Фукс

Глава РФС отметил, что ЦСКА обладает качественным набором игроков, которые могут собраться в нужный момент

Поделиться
Материал из 1 страницы
Игроки "Спартака" Лоренсо Мельгарехо и ЦСКА Василий Березуцкий (слева направо) в матче чемпионата России по футболу

Игроки "Спартака" Лоренсо Мельгарехо и ЦСКА Василий Березуцкий (слева направо) в матче чемпионата России по футболу

© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 13 августа. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Футболисты московских клубов "Спартак" и ЦСКА показали прекрасную игру в матче шестого тура чемпионата России. Такое мнение ТАСС высказал вице-премьер РФ, глава Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.

Матч состоялся в субботу и завершился победой ЦСКА со счетом 2:1. В составе победителей голами отметились защитник Георгий Щенников (83-я минута) и нападающий Витиньо (85), у "Спартака" - полузащитник Марио Пашалич (48).

"Хороший футбол, настоящее дерби, где результат всегда непредсказуем. Команды показали прекрасный футбол, игра закончена, и счета на табло. Побеждает всегда тот, кто больше настроен на результат, кто больше настроен на выигрыш, у кого больше везения, фарта. Этот матч еще раз подтвердил, что нас ждет интересный чемпионат", - заявил Мутко.

Собеседник агентства отметил, что бессмысленно говорить о закономерности итогов дерби после окончания матча. "Игра закончилась, счет на табло", - сказал он.

"ЦСКА - очень серьезная команда, коллектив очень сыгранный и организованный, обладающий качественным набором игроков, которые могут собраться в нужный момент. Попробуйте за отчетный период выиграть такое количество наград, как ЦСКА, это не каждому клубу дано. У ЦСКА есть прогрессирующие молодые игроки, хороший тренер, результат есть", - заключил вице-премьер РФ.

После шести матчей в активе ЦСКА 12 очков, команда занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России. "Спартак", набрав восемь баллов после шести туров, располагается на восьмом месте.

Смотрите также

Армейский переворот: ЦСКА вырвал победу в игре со "Спартаком", забив дважды за две минуты

Гончаренко: футболисты ЦСКА в матче со "Спартаком" лучше провели первый тайм, чем второй

Каррера заявил, что вратари ФК "Спартак" Селихов и Ребров равны по уровню

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Мутко, Виталий Леонтьевич
Темы
Российский футбол
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Мария Ласицкене во время церемонии награждения
5
Нейтральный триумф российской легкой атлетики: Ласицкене завоевала золото ЧМ в Лондоне
Футболисты ЦСКА
16
ЦСКА одержал волевую победу над "Спартаком" в матче чемпионата России
Игроки "Спартака" Квинси Промес и Марио Пашалич (слева направо)
16
"Спартак" обыграл "Арсенал" в матче чемпионата России по футболу
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Из сейфа в квартире на севере Москвы украли почти 26 млн рублей
2
Григорян объявил об уходе с поста главного тренера ФК "Анжи"
3
Массовые беспорядки и десятки пострадавших: чем обернулся марш ультраправых в Шарлотсвилле
4
Умер народный артист России Виктор Смирнов
5
WSJ: уволенный из Google сотрудник сравнил компанию с религиозным культом
6
Взрослым остается только грусть: "Валериан..." Люка Бессона
7
Pais: жители Барселоны устроили акцию протеста против туризма
Темы дня
Новости партнеров
Реклама