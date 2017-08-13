Мутко: игроки ЦСКА и "Спартака" показали прекрасный футбол в матче чемпионата России

Игроки "Спартака" Лоренсо Мельгарехо и ЦСКА Василий Березуцкий (слева направо) в матче чемпионата России по футболу © Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 13 августа. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Футболисты московских клубов "Спартак" и ЦСКА показали прекрасную игру в матче шестого тура чемпионата России. Такое мнение ТАСС высказал вице-премьер РФ, глава Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.

Матч состоялся в субботу и завершился победой ЦСКА со счетом 2:1. В составе победителей голами отметились защитник Георгий Щенников (83-я минута) и нападающий Витиньо (85), у "Спартака" - полузащитник Марио Пашалич (48).

"Хороший футбол, настоящее дерби, где результат всегда непредсказуем. Команды показали прекрасный футбол, игра закончена, и счета на табло. Побеждает всегда тот, кто больше настроен на результат, кто больше настроен на выигрыш, у кого больше везения, фарта. Этот матч еще раз подтвердил, что нас ждет интересный чемпионат", - заявил Мутко.

Собеседник агентства отметил, что бессмысленно говорить о закономерности итогов дерби после окончания матча. "Игра закончилась, счет на табло", - сказал он.

"ЦСКА - очень серьезная команда, коллектив очень сыгранный и организованный, обладающий качественным набором игроков, которые могут собраться в нужный момент. Попробуйте за отчетный период выиграть такое количество наград, как ЦСКА, это не каждому клубу дано. У ЦСКА есть прогрессирующие молодые игроки, хороший тренер, результат есть", - заключил вице-премьер РФ.

После шести матчей в активе ЦСКА 12 очков, команда занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России. "Спартак", набрав восемь баллов после шести туров, располагается на восьмом месте.