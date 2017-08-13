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Российские лучницы стали третьими на этапе Кубка мира в Берлине

Спорт
13 августа, 11:14 UTC+3 ТАСС

В малом финале россиянки победили сборную Великобритании со счетом 6:2

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ТАСС, 13 августа. Женская сборная России по стрельбе из классического лука в составе Саяны Цыремпиловой, Натальи Эрдыниевой, Татьяны Бильтриковой заняла третье место на этапе Кубка мира в Берлине.

В малом финале россиянки победили сборную Великобритании со счетом 6:2. Первое место заняли южнокорейские лучницы, выигравшие в финале у мексиканок со счетом 4:0.

Этап Кубка мира по стрельбе из лука в Берлине завершится 13 августа.

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