Российские лучницы стали третьими на этапе Кубка мира в Берлине

ТАСС, 13 августа. Женская сборная России по стрельбе из классического лука в составе Саяны Цыремпиловой, Натальи Эрдыниевой, Татьяны Бильтриковой заняла третье место на этапе Кубка мира в Берлине.

В малом финале россиянки победили сборную Великобритании со счетом 6:2. Первое место заняли южнокорейские лучницы, выигравшие в финале у мексиканок со счетом 4:0.

Этап Кубка мира по стрельбе из лука в Берлине завершится 13 августа.