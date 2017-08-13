Фурсенко: переход Жулиано в "Фенербахче" полностью соответствует правилам ФИФА

МОСКВА, 13 августа. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Переход бразильского полузащитника Жулиано из "Зенита" в турецкий "Фенербахче" полностью соответствует правилам Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом ТАСС сообщил президент санкт-петербургского клуба Сергей Фурсенко.

В субботу "Зенит" объявил о переходе Жулиано в "Фенербахче". Трансфер игрока опротестовал другой турецкий клуб - "Трабзонспор", он подал жалобу в ФИФА, настаивая на том, что именно с ним "Зенит" достиг договоренности о переходе 27-летнего футболиста.

"Клуб хотел получить игрока, но не договорился с ним. Насчет перспектив рассмотрения жалоб я прогнозов не даю. Мы все сделали в соответствии с правилами и регламентами Международной федерации футбола", - сказал Фурсенко.

Жулиано выступал за "Зенит" с 2016 года, за клуб он провел 42 матча, забив 17 мячей.