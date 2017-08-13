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Вратаря "Локомотива" Гилерме на построение команд перед игрой с "Тосно" выведут две дочери

Спорт
13 августа, 12:06 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дильшад Ломовских

Акция связана с Днем отца, который отмечается в Бразилии во второе воскресенье августа

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Голкипер "Локомотива" Маринато Гилерме

Голкипер "Локомотива" Маринато Гилерме

© Егор Алеев/ТАСС

МОСКВА, 13 августа. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Бразильского вратаря российского футбольного клуба "Локомотив" Маринато Гилерме на поле перед матчем чемпионата России против "Тосно" из Ленинградской области выведут две дочери. Об этом ТАСС сообщил руководитель департамента по связям с общественностью "Локомотива" Андрей Бодров.

"Маринато Гилерме - примерный отец и семьянин. Всегда старается привлечь одноклубников к семейному отдыху, в выходные приглашает их к себе домой на барбекю. Сегодняшняя акция связана с Днем отца, который отмечается в Бразилии во второе воскресенье августа. Дети в этот день дарят подарки, чествуют отцов, поэтому сегодня на построении команд Гилерме будет в центре внимания", - сказал Бодров.

Матч шестого тура чемпионата России между "Локомотивом" и "Тосно" состоится в воскресенье на "РЖД-Арене" и начнется в 17:30 мск.

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