Вратаря "Локомотива" Гилерме на построение команд перед игрой с "Тосно" выведут две дочери

"СКА-Хабаровск" и "Рубин" сыграли вничью в матче чемпионата России по футболуСпорт 13 августа, 12:57
Медведев поздравил россиянку Ласицкене с золотом чемпионата мира по легкой атлетикеСпорт 13 августа, 12:43
Испанец Борбалан рассудит "Янг Бойз" и ЦСКА в первом матче квалификации Лиги чемпионовСпорт 13 августа, 12:38
Сирийские войска полностью освободили город Эс-СухнеАрмия и ОПК 13 августа, 12:38
СМИ: "Локомотив" интересуется футболистом "Эшторила" КлеберомСпорт 13 августа, 12:24
Вратаря "Локомотива" Гилерме на построение команд перед игрой с "Тосно" выведут две дочериСпорт 13 августа, 12:06
Россиянки Макарова и Веснина возглавят чемпионскую гонку WTA в парном разрядеСпорт 13 августа, 11:46
Фурсенко: переход Жулиано в "Фенербахче" полностью соответствует правилам ФИФАСпорт 13 августа, 11:36
Косачев назвал закономерным решение Ирана увеличить бюджет ракетной программыПолитика 13 августа, 11:22
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 13 августа. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Бразильского вратаря российского футбольного клуба "Локомотив" Маринато Гилерме на поле перед матчем чемпионата России против "Тосно" из Ленинградской области выведут две дочери. Об этом ТАСС сообщил руководитель департамента по связям с общественностью "Локомотива" Андрей Бодров.
"Маринато Гилерме - примерный отец и семьянин. Всегда старается привлечь одноклубников к семейному отдыху, в выходные приглашает их к себе домой на барбекю. Сегодняшняя акция связана с Днем отца, который отмечается в Бразилии во второе воскресенье августа. Дети в этот день дарят подарки, чествуют отцов, поэтому сегодня на построении команд Гилерме будет в центре внимания", - сказал Бодров.
Матч шестого тура чемпионата России между "Локомотивом" и "Тосно" состоится в воскресенье на "РЖД-Арене" и начнется в 17:30 мск.