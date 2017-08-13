СМИ: "Локомотив" интересуется футболистом "Эшторила" Клебером

ТАСС, 13 августа. Московский футбольный клуб "Локомотив" заинтересован в приобретении нападающего португальского "Эшторила" Клебера. Об этом сообщает портал Record.

По информации издания, матч первого тура чемпионата Португалии между "Эшторилом" и "Порту" посетил скаут московского клуба. Несмотря на то, что Клебер не отметился результативными действиями, представитель "Локомотива" остался доволен игрой 27-летнего форварда.

Контракт бразильца с "Эшторилом" истекает в июне 2018 года. В прошедшем сезоне Клебер провел 31 матч за португальский клуб, в котором забил 10 мячей. Нападающий является двукратным чемпионом Португалии и обладателем Суперкубка страны в составе "Порту".