Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 12.08:
$ 60.19
€ 70.75
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: "Локомотив" интересуется футболистом "Эшторила" Клебером

Спорт
13 августа, 12:24 UTC+3 ТАСС

По информации издания Record, скаут московского клуба посетил матч первого тура чемпионата Португалии между "Эшторилом" и "Порту"

Поделиться
Материал из 1 страницы
Клебер (справа)

Клебер (справа)

© EPA/HOMEM DE GOUVEIA

ТАСС, 13 августа. Московский футбольный клуб "Локомотив" заинтересован в приобретении нападающего португальского "Эшторила" Клебера. Об этом сообщает портал Record.

По информации издания, матч первого тура чемпионата Португалии между "Эшторилом" и "Порту" посетил скаут московского клуба. Несмотря на то, что Клебер не отметился результативными действиями, представитель "Локомотива" остался доволен игрой 27-летнего форварда.

Контракт бразильца с "Эшторилом" истекает в июне 2018 года. В прошедшем сезоне Клебер провел 31 матч за португальский клуб, в котором забил 10 мячей. Нападающий является двукратным чемпионом Португалии и обладателем Суперкубка страны в составе "Порту".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия Португалия
Темы
Российский футбол
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Мария Ласицкене во время церемонии награждения
5
Нейтральный триумф российской легкой атлетики: Ласицкене завоевала золото ЧМ в Лондоне
Футболисты ЦСКА
16
ЦСКА одержал волевую победу над "Спартаком" в матче чемпионата России
Игроки "Спартака" Квинси Промес и Марио Пашалич (слева направо)
16
"Спартак" обыграл "Арсенал" в матче чемпионата России по футболу
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Из сейфа в квартире на севере Москвы украли почти 26 млн рублей
2
Медведев: строительный комплекс играет особую роль в развитии страны
3
МИД ФРГ призвал Россию и Китай оказать влияние на КНДР
4
Сирийские войска полностью освободили город Эс-Сухне
5
МВД Грузии опровергло сообщения о том, что глава ведомства обсуждал экстрадицию Саакашвили
6
Взрослым остается только грусть: "Валериан..." Люка Бессона
7
Вратаря "Локомотива" Гилерме на построение команд перед игрой с "Тосно" выведут две дочери
Темы дня
Новости партнеров
Реклама