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РФПЛ: уровень безопасности на дерби ЦСКА - "Спартак" был лучшим за последние 17 лет

Спорт
13 августа, 14:15 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дильшад Ломовских

В субботу в матче шестого тура чемпионата России ЦСКА на своем поле обыграл "Спартак" со счетом 2:1

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Александр Мейтин

Александр Мейтин

© Сергей Карпов/ТАСС, архив

МОСКВА, 13 августа. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Уровень безопасности на московском дерби между футбольными клубами ЦСКА и "Спартак", которое прошло в субботу, был лучшим за последние 17 лет. Такое мнение ТАСС высказал директор по безопасности Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Александр Мейтин.

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В субботу в матче шестого тура чемпионата России ЦСКА на своем поле обыграл "Спартак" со счетом 2:1. По ходу встречи на трибунах "ВЭБ-Арены" иногда появлялись файеры, а на 58-й минуте во время празднования гола "Спартака" болельщики ЦСКА забросали футболистов красно-белых туалетной бумагой.

"За 17 лет, которые я работаю, впервые вижу такой высокий уровень безопасности на этом матче. Всегда эти игры проходили более агрессивно. Конечно, это очень серьезная встреча, была пиротехника, но не столько, сколько раньше, когда горели все трибуны и стоял один мат. Были мелкие инциденты, которые тут же пресекались", - сказал Мейтин.

"Видно, что клубы стали работать более эффективно, спасибо полиции, которая здорово сработала, досмотр был качественный. Так что все прошло хорошо", - добавил он.

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