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Балахнин: старт "Халла" в чемпионшипе показал, что Слуцкий готов к борьбе в этом турнире

Спорт
13 августа, 15:08 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Сергей Фукс

В первых двух турах "Халл" набрал четыре очка, сыграв вничью с "Астон Виллой" (1:1) и обыграв "Бертон" (4:1)

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Футболисты "Халла"

Футболисты "Халла"

© EPA/RICARDO NASCIMENTO

МОСКВА, 13 августа. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Стартовые туры чемпионшипа, второго по силе дивизиона чемпионата Англии, продемонстрировали готовность главного тренера "Халла" Леонида Слуцкого к борьбе в этом турнире. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал Сергей Балахнин, который был ассистентом Слуцкого в сборной России.

В двух турах "Халл" набрал четыре очка, сыграв вничью с "Астон Виллой" (1:1) и обыграв "Бертон" (4:1).

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"Видно, что Слуцкий взял бразды правления в свои руки, такой старт можно считать удачным. Команда одержала уверенную победу дома, а до этого заслужила ничью с предполагаемым лидером "Астон Виллой". Рано делать глубокие выводы, но я уверен, что у Леонида Викторовича все там получится", - считает Балахнин.

"Чемпионшип - это действительно специфический турнир, очень трудно спрогнозировать, что будет дальше. Ясно, что могут быть и проигрыши, и спады, ведь это непредсказуемый чемпионат. Но я уверен, что Слуцкий готов к этому", - заключил эксперт.

В следующем туре "Халл" 15 августа дома сыграет с "Вулверхэмптоном".

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