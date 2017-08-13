Балахнин: старт "Халла" в чемпионшипе показал, что Слуцкий готов к борьбе в этом турнире

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МОСКВА, 13 августа. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Стартовые туры чемпионшипа, второго по силе дивизиона чемпионата Англии, продемонстрировали готовность главного тренера "Халла" Леонида Слуцкого к борьбе в этом турнире. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал Сергей Балахнин, который был ассистентом Слуцкого в сборной России.
В двух турах "Халл" набрал четыре очка, сыграв вничью с "Астон Виллой" (1:1) и обыграв "Бертон" (4:1).
"Видно, что Слуцкий взял бразды правления в свои руки, такой старт можно считать удачным. Команда одержала уверенную победу дома, а до этого заслужила ничью с предполагаемым лидером "Астон Виллой". Рано делать глубокие выводы, но я уверен, что у Леонида Викторовича все там получится", - считает Балахнин.
"Чемпионшип - это действительно специфический турнир, очень трудно спрогнозировать, что будет дальше. Ясно, что могут быть и проигрыши, и спады, ведь это непредсказуемый чемпионат. Но я уверен, что Слуцкий готов к этому", - заключил эксперт.
В следующем туре "Халл" 15 августа дома сыграет с "Вулверхэмптоном".