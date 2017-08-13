Рублев, Хачанов, Кравчук и Медведев вошли в состав сборной РФ на матч Кубка Дэвиса

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МОСКВА, 13 августа. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Теннисисты Андрей Рублев, Карен Хачанов, Константин Кравчук и Даниил Медведев вошли в состав сборной России на матч Кубка Дэвиса против команды Венгрии. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.
Сборная России сыграет с командой Венгрии в плей-офф Мировой группы Кубка Дэвиса. Матч пройдет в Венгрии 15-17 сентября.
"В матче против команды Венгрии за нашу сборную сыграют Медведев, Хачанов, Рублев и Кравчук", - заявил Тарпищев.
В феврале россияне в гостях уступили сербам во встрече первого круга Мировой группы.
В плей-офф Мировой группы разыгрываются восемь мест в Мировой группе на следующий сезон. Участвуют восемь команд, проигравших матчи первого раунда Мировой группы, а также восемь сборных, завоевавших это право по итогам турниров в Первой группе каждой из региональных зон.